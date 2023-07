Veja quem recebe apenas METADE do Bolsa Família em julho

Embora nem todo mundo tenha conhecimento disso, há famílias que vão receber apenas metade do Bolsa Família em julho. Isso porque o programa passa, constantemente, por uma série de pentes-fino, que têm como intuito combater a fraude no recebimento do benefício e garantir que apenas famílias vulneráveis recebam o valor cheio.

Sendo assim, alguns critérios são levados em consideração na hora de o valor ser transferido por completo ou apenas pela metade. Se você quer entender melhor esse assunto e até mesmo averiguar se no seu caso haverá algum corte no valor, acompanhe este texto e tire todas as suas dúvidas sobre o tema.

Descubra quem recebe apenas metade do Bolsa Família em julho

O programa Bolsa Família segue uma série de regras para poder ser transferidos às famílias mais vulneráveis. Por exemplo, a renda familiar por pessoa não pode ser maior do que R$ 218 para que o benefício seja oferecido. No entanto, embora exista essa regra, muitas famílias têm encontrado alternativas quando o assunto é encontrar novas fontes de renda, o que é uma excelente notícia.

Porém, dependendo do valor que a família passa a receber, o benefício do Bolsa Família pode ser imediatamente alterado. Afinal, o Governo acredita que se a pessoa passa a ter novas fontes de renda, ela deixa de necessitar da ajuda do estado para manter as contas e a dignidade.

No entanto, nem sempre o fato de aumentar a renda fará com que a família seja desligada do Bolsa Família imediatamente. Dependendo de quanto a família estiver recebendo de renda, o valor poderá ser pago apenas pela metade.

No mês de julho, famílias cuja renda mensal seja inferior a R$ 660 por pessoa passarão a receber apenas a metade do Bolsa Família. Aquelas que ainda mantiverem a sua renda até R$ 218 por pessoa não serão afetadas.



Portanto, apenas quem tiver aumento na renda e mantiver o recebimento por pessoa de até meio salário-mínimo é que sofreram o corte no benefício. Essa mudança está dentro da chamada “Regra de Proteção” do programa, que explicamos a seguir.

O que é a Regra da Proteção?

A Regra de Proteção, como o próprio nome nos dá a entender, visa proteger as famílias que estão recebendo um pouco mais de renda por pessoa, desde que não ultrapasse o valor de R$ 660 – ou seja, meio salário-mínimo por membro da família.

Dessa maneira, muito embora a família possa ultrapassar o limite de R$ 218 para ser elegível ao Bolsa Família, se essa renda não ultrapassar R$ 660, a família ainda será mantida no programa social durante dois anos.

Isto é, mesmo quando a família aumenta a sua fonte de renda, ela ainda assim pode permanecer no Bolsa Família recebendo a metade, todos os meses, durante 24 meses, como uma forma de se sentir mais protegida às mudanças econômicas e como forma de se restabelecer com a nova renda familiar.

Entretanto, se durante o período de 24 meses a renda mensal ultrapassar meio salário-mínimo por pessoa, o benefício será imediatamente cortado.

Portanto, não se preocupe! Só recebe apenas METADE do Bolsa Família em julho que tiver tido um aumento na renda familiar.