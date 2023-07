Veja QUEM RECEBE dia 17/07

Na reta final de pagamentos, a liberação do abono PIS PASEP ainda vem acontecendo em todo o país. A estimativa é que milhões de brasileiros ainda recebam o pagamento que é seu por direito.

Se você não sabe se receberá no último dia de depósitos, acompanhe este texto e tire todas as suas dúvidas sobre o assunto!

Quem recebe o novo pagamento do PIS/PASEP em julho?

Ao longo do primeiro semestre do ano, os pagamentos do PIS/PASEP foram seguindo um cronograma muito conhecido pelos brasileiros: quem recebe PIS teve o pagamento feito de acordo com o mês de nascimento, enquanto quem recebe PASEP teve as datas de pagamento baseadas no número final de sua inscrição.

Na próxima segunda-feira, dia 17/07, um novo lote será pago novamente, seguindo as mesmas regras de cronograma. Nesse caso, nascidos em novembro e dezembro que atuam em regime privado, ou seja, trabalham em empresas privadas, receberão o abono salarial na segunda-feira.

Já os funcionários públicos que recebem PASEP e possuem o final da inscrição sendo 8 ou 9 receberão na próxima segunda-feira também.

Se você faz parte desses grupos de trabalhadores, já prepare o seu Cartão Cidadão para fazer o saque diretamente na Caixa, no caso do PIS, ou prepare-se para fazer o seu saque no Banco do Brasil, no caso do PASEP.

O que acontece se não sacar o dinheiro dia 17?



Você também pode gostar:

Você até pode ter conhecimento prévio de que faz parte do grupo de trabalhadores que receberão o abono salarial na segunda-feira, dia 17/07, no entanto, pode ter dúvidas com relação ao que ocorre se o saque não for feito neste dia.

Na realidade, o abono salarial fica disponível até o dia 28 de dezembro. Isso quer dizer que você tem até lá para fazer o saque e usufruir desse benefício.

Depois desse período, o dinheiro sai da sua conta e retorna para o governo, sendo novamente liberado apenas na nova abertura de um calendário PIS/PASEP. Dito de outro modo, se você não sacar até a data que apontamos acima, só poderá sacar no ano que vem.

A estimativa é que os pagamentos do ano que vem iniciem em fevereiro, portanto, se você precisa desse dinheiro antes disso, certifique-se de se organizar para sacar antes do prazo estipulado.

Lembrando, ainda, que se você não sacar o dinheiro nem mesmo agora, nem ano que vem, ele só será considerado seu durante um período de 5 anos. Passado esse tempo, você não poderá mais sacar o valor do seu PIS/PASEP.

Sendo assim, em resumo, você até pode deixar para sacar em outro dia, que não dia 17. No entanto, pode correr o risco de sacar o seu dinheiro e, mais tarde, perder o prazo do fim do ano e até mesmo dos cinco anos.

Fique atento a isso! E não se esqueça: aproveite para verificar se você não tem outro PIS PASEP atrasado. Para isso, acesse o app da Carteira de Trabalho e verifique os benefícios disponíveis para você.