Veja quem tem direito ao aumento!

Pode ser que você ainda não tenha conhecimento disso, mas, na realidade, é possível receber Bolsa Família acima de R$ 600 em algumas circunstâncias. Isso porque existem os pagamentos extras dentro do programa, além do valor base de R$ 142 por membro da família.

Dessa maneira, a somatória pode ultrapassar até mesmo R$ 1 mil mensais. Porém, é necessário ter o seu cadastro atualizado para receber os valores mais altos, além de estar dentro dos requisitos específicos do programa.

Neste texto, apresentamos algumas considerações sobre o assunto para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Continue lendo e entenda.

Quem tem direito ao Bolsa Família ACIMA de R$ 600?

Existem algumas circunstâncias que podem fazer com que você receba Bolsa Família acima de R$ 600. Veja em quais situações isso é possível:

Quantidade de membros na família: Devemos ter em mente o valor base por membro familiar que será usado no cálculo do benefício. Esse valor base é de R$ 142 por pessoa. Isso quer dizer que uma família com 10 membros poderá receber um bolsa família de R$ 1420. Ao mesmo tempo, famílias com um ou dois membros estarão resguardadas de receber o valor mínimo de R$ 600 mensais.

Devemos ter em mente o valor base por membro familiar que será usado no cálculo do benefício. Esse valor base é de R$ 142 por pessoa. Isso quer dizer que uma família com 10 membros poderá receber um bolsa família de R$ 1420. Ao mesmo tempo, famílias com um ou dois membros estarão resguardadas de receber o valor mínimo de R$ 600 mensais. Gravidez: Mulheres grávidas, e que estejam fazendo o acompanhamento do pré-natal corretamente, também podem receber um valor extra durante a gestação. Esse valor é de R$ 50 a mais, para servir de auxílio durante esse período importante.

Mulheres grávidas, e que estejam fazendo o acompanhamento do pré-natal corretamente, também podem receber um valor extra durante a gestação. Esse valor é de R$ 50 a mais, para servir de auxílio durante esse período importante. Crianças de até seis anos de idade: Famílias que têm crianças de até seis anos de idade no grupo familiar podem receber um valor extra de R$ 150. Isso quer dizer que se forem duas crianças morando com a sua família, o extra será de R$ 300.

Famílias que têm crianças de até seis anos de idade no grupo familiar podem receber um valor extra de R$ 150. Isso quer dizer que se forem duas crianças morando com a sua família, o extra será de R$ 300. Crianças e adolescentes entre sete e 18 anos: Caso haja crianças e adolescentes dentro da faixa de idade entre sete e 18 anos, a família poderá receber um adicional de R$ 50 no pagamento do Bolsa Família. Esse valor também é cumulativo de acordo com a quantidade de crianças e adolescentes que vivem no lar.

Portanto, quando há circunstâncias, como as que citamos acima, que proporciona pagamentos extras, é possível receber muito mais do que R$ 600. No entanto, as regras devem ser seguidas para que isso seja possível.



Você também pode gostar:

É o caso da frequência escolar e vacina das crianças serem mantidas adequadas, bem como o acompanhamento da gestante ser feito nas Unidades Básicas de Saúde. Do mesmo modo, a renda familiar precisa estar dentro do limite do programa para que os pagamentos mensais sejam mantidos.

Como solicitar o aumento do benefício?

Você faz parte de uma ou mais categorias que apresentamos anteriormente? Então você pode fazer a atualização do seu cadastro no CadÚnico diretamente no CRAS mais próximo de você.

Assim, você poderá apresentar os documentos comprobatórios dos seus membros familiares, renda mensal, etc.

Por fim, no caso das gestantes, a solicitação acontece de forma automática a partir do momento em que você inicia o seu pré-natal. Isso porque os profissionais da saúde precisam atualizar essa informação sobre você no sistema do Governo, tornando essa informação acessível aos responsáveis pelos pagamentos do Bolsa Família.