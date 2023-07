Veja vagas e salários do concurso UFAC

O concurso da UFAC (Universidade Federal do Acre) oferece diversas oportunidades de emprego com salários atrativos. Visando selecionar profissionais qualificados, a instituição está divulgando vagas em diferentes áreas de atuação.

Ademais, os salários variam conforme o cargo e nível de formação desejados. Essa é uma excelente oportunidade para ingressar no serviço público e ter uma carreira sólida e estável.

Então, se você sonha em entrar para o time da Universidade, é muito importante conhecer os cargos e as remunerações disponíveis no certame. Então, não deixe de ler até o final e confira as vagas disponíveis!

Concurso UFAC, saiba mais

A Universidade Federal do Acre anunciou a abertura do edital do tão aguardado Concurso UFAC ainda este ano. Sendo assim, o certame planeja preencher 18 vagas destinadas à Carreira de Técnico-Administrativo em Educação.

Essa é uma oportunidade única para profissionais qualificados que desejam ingressar no quadro de servidores desta renomada instituição de ensino. Além disso, o processo seletivo busca candidatos aptos a exercerem funções técnicas e administrativas, contribuindo para o desenvolvimento e aprimoramento das atividades acadêmicas.

Os interessados devem ficar atentos aos requisitos e prazos estabelecidos no edital, que detalha as informações sobre as vagas, remuneração, carga horária e etapas do concurso.

Vagas e salários disponíveis no concurso UFAC



O Concurso UFAC traz oportunidades de emprego em diversos cargos, com salários atraentes.

Assim, no Nível C, o salário oferecido é de R$2.778,13 para o cargo de Assistente de Alunos, que conta com apenas 1 vaga disponível.

Enquanto isso, no Nível D, a remuneração é de R$3.325,19 e estão abertas 6 vagas para o cargo de Assistente em Administração, 5 vagas para Técnico em Contabilidade e 1 vaga para Técnico em Enfermagem.

Já no Nível E, com um salário de R$5.214,92, há oportunidades para Biólogo, Médico/Clínico Geral, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Arquivista e Enfermeiro/Geral, sendo disponibilizada 1 vaga para cada um desses cargos.

Como será o certame?

O Concurso UFAC seguirá um formato específico para a seleção dos candidatos. Ou seja, o certame será composto por uma prova objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório. Ademais, a data prevista para a realização da prova é o dia 08 de outubro.

Além disso, a prova objetiva terá uma duração total de 4 horas e será apresentada no formato de múltipla escolha, com 5 alternativas para cada questão. Assim, os candidatos deverão escolher a resposta correta entre as opções apresentadas.

Essa etapa do concurso é fundamental para avaliar o conhecimento e a capacidade dos candidatos em relação ao conteúdo programático definido no edital.

Sendo assim, é importante que os participantes se preparem adequadamente para a prova, revisando os temas relevantes e praticando questões similares.

Portanto, é imprescindível que os interessados no concurso estejam atentos aos detalhes do edital e se preparem adequadamente para garantir um bom desempenho na prova objetiva.

O que cairá na prova?

A prova do Concurso UFAC abordará diferentes matérias, sendo importante para os candidatos conhecerem os conteúdos que serão avaliados.

A prova será composta por um total de 60 questões distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa — 10 questões;

Informática — 10 questões;

Legislação, Regimento Interno e Sistemas — 10 questões; e

Conhecimentos Específicos — 30 questões.

Em Língua Portuguesa, serão avaliados aspectos gramaticais, compreensão de textos e interpretação de enunciados. Ademais, a disciplina de Informática abordará conceitos básicos de tecnologia da informação e suas aplicações.

Já Legislação, Regimento Interno e Sistemas engloba conhecimentos sobre as normas e procedimentos específicos da UFAC.

Por fim, a maior parte da prova, com 30 questões, será destinada aos Conhecimentos Específicos, relacionados às áreas de atuação dos cargos disponíveis.

Como se preparar?

Para se preparar adequadamente para o concurso, é importante seguir algumas estratégias.

Em primeiro lugar, é fundamental estudar conforme o conteúdo programático do edital, dedicando tempo para cada uma das matérias que serão abordadas na prova.

Uma boa dica é fazer um cronograma de estudos, distribuindo o tempo disponível equilibradamente entre as disciplinas. Além disso, o ideal é utilizar materiais de estudo atuais, como livros, apostilas e recursos online confiáveis.

A resolução de questões anteriores do concurso também é essencial para se familiarizar com o estilo das perguntas e treinar a aplicação dos conhecimentos adquiridos.

Ainda mais, é importante lembrar de manter uma rotina saudável, com alimentação equilibrada, descanso adequado e prática de exercícios físicos. Pois esses aspectos contribuem para o bom desempenho nos estudos.

Por fim, é importante fazer simulados para testar seus conhecimentos e identificar pontos em que você pode melhorar.

Com dedicação, disciplina e uma abordagem otimizada, é possível se preparar eficientemente para o concurso UFAC e aumentar suas chances de sucesso!