Venda de carros novos aumenta; Confira os números de junho

As vendas de veículos novos no Brasil tiveram um aumento de 7,39% no mês de junho, impulsionadas pelos descontos oferecidos nos carros zero-quilômetro. Os resultados foram divulgados hoje pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

De acordo com o levantamento da Fenabrave, foram emplacadas 189.528 novas unidades no país durante o mês de junho. Esses números incluem carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Cabe ressaltar que as motos e implementos rodoviários não foram contabilizados nesse levantamento.

No primeiro semestre de 2023, o total de emplacamentos alcançou a marca de 998.270 veículos. Isso representa um aumento de 8,76% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em relação a junho de 2022, houve um crescimento de 6,33% nas vendas. É importante mencionar que o programa de descontos do governo contribuiu para o aumento das vendas de veículos novos, mas sua vigência será por um período limitado.

Os números positivos demonstram uma recuperação no setor automotivo brasileiro, impulsionada pela oferta de descontos atrativos nos carros zero-quilômetro. Os consumidores estão aproveitando essa oportunidade para adquirir veículos novos, resultando em um aumento significativo nas vendas.

Programa de descontos do governo federal

O programa de descontos do governo, que visa impulsionar a indústria automotiva e estimular o consumo para aquecer a economia, se mostrou eficaz nas últimas semanas. No entanto, para Andreta Jr, presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o número de vendas no mês passado poderia ter sido ainda maior, não fosse por um represamento do mercado.

O presidente da Fenabrave apontou alguns problemas logísticos, como atrasos no refaturamento e emissão de notas fiscais para carros novos, bem como demoras na liberação dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans). Apesar disso, Andreta Jr afirmou que o programa foi essencial para “reviver” o setor.

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) está estudando alternativas para garantir a continuidade do programa de descontos do governo. A entidade enviará sugestões ao governo visando atenuar a perda do poder de compra da população, sem sobrecarregar a política fiscal.

O objetivo da Fenabrave é encontrar soluções que permitam manter o estímulo ao setor automotivo, considerando os desafios econômicos e a necessidade de preservar a capacidade de compra dos consumidores. A entidade está empenhada em contribuir com propostas que equilibrem essas questões, buscando um cenário favorável para todos os envolvidos.



O desconto em carros novos vai continuar?

Na semana passada, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) anunciou a renovação do programa do governo que oferece descontos na compra de carros zero-quilômetro. Além disso, houve uma ampliação nas opções de compradores, permitindo a participação de locadoras e outras pessoas jurídicas.

Com a renovação do programa, foi liberado um montante adicional de R$ 300 milhões. A distribuição dos recursos ficou da seguinte forma: R$ 800 milhões destinados a automóveis, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus. Essa alocação de recursos visa contemplar diferentes segmentos do mercado automotivo e incentivar a compra de diversos tipos de veículos.

Estimativas da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) indicam que o programa renovado tem potencial para impulsionar a venda de até 120 mil carros novos. A expectativa é que essa iniciativa contribua para o crescimento do mercado automobilístico, incentivando tanto consumidores pessoas físicas quanto jurídicas a adquirirem veículos novos.