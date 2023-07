Vendemmia ABRE VAGAS de EMPREGO em SP e SC

A Vendemmia, empresa de logística que atua com performance logística full service, com soluções completas e inovadoras, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, veja quais são os postos de trabalho disponíveis:

Jovem Aprendiz Projetos – Itapevi – SP – Logística;

Auxiliar de Logística – Itapevi – SP – Logística;

Auxiliar de Logística PCD – Itapevi – SP – Logística;

Assistente Administrativo de Logística – Navegantes – SC – Administração Geral;

Motorista Carreteiro – Navegantes – SC – Motorista.

Mais sobre a Vendemmia

Sobre a companhia, vale a pena frisar que a Vendemmia é a primeira empresa de logística integrada (4PL) do Brasil fundada por especialistas com mais de 25 anos de experiência em logística e comércio exterior. Desde 2011, a Vendemmia se dedica a oferecer a seus clientes projetos que unem armazenagem, exportação, importação, desembaraço aduaneiro, gestão de estoque e transporte.

Para garantir a melhor rota, conta com os melhores parceiros. E com um time interno preparado para entender as necessidades dos clientes e oferecer soluções conectadas por uma uma plataforma digital própria – o Vendemmia Analytics. Em tempo real, as empresas podem acompanhar suas jornadas feitas de serviços customizados e operações unificadas.

Por fim, aplicando as mais modernas ferramentas tecnológicas, oferece uma visão ampliada de negócio, adicionando um conjunto de soluções tributária, fiscal, aduaneira e de logística.

Confira como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

