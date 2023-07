Venus Williams cai no início de sua primeira partida em seu 24º Wimbledon e perde para Elina Svitolina

As Vênus Williams entrou na quadra central para seu 24º wimbledon aparência em 43 anossaudado de pé ovaçãoela segurou uma faixa verde de exercícios acima da cabeça com as duas mãos e a esticou enquanto caminhava para o assento lateral.

Uma vez que sua partida de primeira rodada contra Elina Svitolina começou, Williams jogou como uma versão reminiscente de si mesma. Esses grandes saques. Aqueles golpes nítidos. Rapidamente, ela estava a um ponto de uma vantagem de 3 a 0 na segunda-feira.

E então, avançando para tentar um voleio, Williams escorregou na grama verde. Seu pé direito cedeu. Ela caiu no chão. Ela gritou e agarrou o joelho direito, que já estava coberto por uma manga bege. Williams duas vezes foi tratada por um treinador – incluindo a imobilização do joelho durante um tempo médico após o primeiro set – e, embora a americana tenha continuado jogando, ela não conseguiu superar a semifinalista de Wimbledon em 2019 Svitolina em uma derrota por 6-4, 6-3.

“Não tenho certeza do que fiz. Vou ter que investigar amanhã. É tarde hoje. Mas foi muito doloroso”, disse Williams. “A grama é inerentemente escorregadia; você vai cair em algum momento. Foi apenas azar para mim. Comecei a partida perfeitamente. Eu estava literalmente matando. E então fui morto pela grama.”

Venus Williams acena ao deixar a quadra depois de perder para Elina Svitolina.LAPRESSE

Williams, ex-número 1 agora classificada fora do Top 500 após uma série de lesões que a limitaram a 22 partidas desde o início de 2021, foi a jogadora mais velha no campo deste ano e a quarta mais velha a competir no sorteio principal em Wimbledon.

“Agora mesmo, estou meio em choque. Eu não posso acreditar que isso aconteceu. é bizarro. Ainda estou processando no momento”, disse Williams em sua coletiva de imprensa, mais de uma hora após o término da partida. “O que torna este difícil de processar é que tive tantas lesões. … Não é isso que eu quero para mim.”

Svitolina tinha apenas 2 anos quando Williams fez sua estreia em Wimbledon em 1997 e apenas 5 anos quando Williams venceu o evento pela primeira vez em 2000. “É sempre um prazer jogar contra o Venus”, disse Svitolina, chamando seu oponente de “grande lenda”.

Iga Swiatek, número 1 do ranking, que venceu sua partida de abertura por 6-1 e 6-3 contra Zhu Lin, usou o mesmo termo – “lenda” – para descrever Williams. “Admiro (como) ela ainda encontra motivação para jogar. Eu acho incrível. Ela realmente deve amar o jogo, de verdade”, disse Swiatek, que conquistou quatro títulos importantes, mas ainda não passou da quarta rodada no All England Club.