Verificações de estímulo: quais estados estão enviando descontos de impostos durante o verão?

Sdesde o início do pandemia em 2020os americanos experimentaram várias formas de estímuloIncluindo abatimentos, empréstimos, restituições de impostose cheques únicos. enquanto federal pagamentos de estímulo terminou em 2021, vários estados continuaram a fornecer seus próprios programas de estímulo. A partir de verão 2023, alguns estados ainda estão distribuindo pagamentos a residentes qualificados que os solicitaram dentro dos prazos especificados. Vamos dar uma olhada mais de perto nos estados que estão enviandoabatimentos fiscais durante o verão.

Idaho

Em Idaho, dois programas de estímulo foram introduzidos em 2022. O primeiro programa oferecia um desconto fiscal de $ 75 por membro da família ou 12% da responsabilidade fiscal da família com base na declaração de imposto de renda de 2020. O segundo pagamento, conhecido como “Desconto de Sessão Especial,” totalizando $ 600 fou arquivadores conjuntos ($ 300 para outros) ou 10% da responsabilidade fiscal do agregado familiar. Embora a maioria dos pagamentos já tenha sido feita, ainda há alguns pagamentos remanescentes sendo processados ​​para residentes que apresentaram suas declarações fiscais posteriormente.

Illinois

Illinois também implementou dois tipos de pagamentos de estímulo em 2022 que se estendem até verão 2023. O abatimento do imposto de renda pessoa física e do imposto predial pode chegar a um total combinado de $ 700. No entanto, devido ao grande número de pagamentos a serem entregues-mais de seis milhões-o estado espera que o processo de distribuição demore vários meses. A elegibilidade para o desconto do imposto de renda foi baseada nos AGIs de 2021 abaixo $ 200.000 (ou $ 400.000 para arquivadores conjuntos), enquanto a restituição do imposto predial exigia o pagamento dos impostos prediais do estado de Illinois na declaração de 2021 e um AGI abaixo $ 250.000 (ou $ 500.000 para arquivadores conjuntos).

Maine

O período de qualificação para o Pagamento de Alívio de Energia de Inverno do Maine terminou, exigindo que os residentes tenham apresentado suas declarações fiscais estaduais de 2021 até 31 de outubro de 2022. Não dependentes elegíveis com AGIs abaixo de certos limites podem receber um $ 450 pagamento, ou $ 900 para casais elegíveis. A maioria dos pagamentos começou em meados de janeiro de 2023 e foi distribuída. No entanto, residentes qualificados que ainda não receberam seu pagamento podem entrar em contato com o fiscal do estado antes de 30 de junho para demonstrar sua elegibilidade. Os pagamentos finais para aqueles que comprovarem sua elegibilidade continuarão até 30 de setembro de 2023.

Massachusetts

O Restituição de imposto de estímulo de Massachusetts período praticamente concluído. Residentes elegíveis tinham direito a um reembolso de 14,0312% de sua obrigação de imposto de renda estadual de 2021. Os pagamentos começaram em 1º de novembro de 2022 e foram distribuídos principalmente. Aqueles que ainda não preencheram suas declarações fiscais podem fazê-lo até 15 de setembro de 2023. Depois de arquivados, eles podem esperar receber sua restituição em aproximadamente um mês.

Montana

Montana se destaca como o único estado com novos abatimentos fiscais programados para o segundo semestre de 2023. Os residentes podem se qualificar para um desconto de imposto de rendaa desconto de imposto predial, ou ambos. O desconto do imposto de renda é determinado como o menor do imposto de renda no formulário de imposto estadual ou $ 2.500 para arquivadores conjuntos ($ 1.250 para os outros). O desconto do IPTU é de $ 500 para 2023 (e 2024) ou o valor real do imposto predial pago, o que for menor. Os descontos do imposto de renda serão pagos de julho até o final de 2023. Para reivindicar o desconto do imposto predial, os residentes devem arquivar online ou por correio entre 15 de agosto de 2023 e 1º de outubro de 2023.

Novo México

No Novo México, dois tipos de novos descontos estão sendo oferecidos em 2023. O primeiro é para pessoas que arquivar declarações fiscaisenquanto o segundo é para residentes que não são obrigados a arquivar. Os valores desses descontos são $ 1.000 para arquivadores conjuntos e $ 500 para arquivadores solteiros ou casados ​​e arquivando separadamente. As datas de pagamento antecipadas para esses dois descontos são meados de junho de 2023 e julho de 2023, respectivamente.