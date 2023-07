Verifique os VALORES disponíveis; saiba como acessar

No pagamento do Bolsa Família de Julho, muitas famílias têm se questionado acerca do valor que realmente receberão como pagamento. Afinal, diariamente somos bombardeados por uma série de notícias sobre os pagamentos do benefício, o que tem confundido muita gente.

Por isso, preparamos este guia com uma série de informações importantes sobre o valor deste mês, além de apresentar um passo a passo de como você pode acompanhar o valor a receber diretamente no seu app. Continue lendo e tire todas as suas dúvidas!

Quais valores serão pagos em julho?

Os valores que serão pagos no Bolsa Família de julho, basicamente, seguem as mesmas regras que já estão em vigor: o pagamento de R$ 600 por família mais os valores extras. Dentre os valores extras, podemos citar:

R$ 50 por gestante que faz acompanhamento pré-natal corretamente;

R$ 150 por criança até 6 anos de idade que esteja mantendo uma frequência regular na escola;

R$ 50 por criança e adolescente até 18 anos que esteja cumprindo sua carga horária escolar mínima.

Vale ressaltar que esses valores extras são cumulativos. Isso quer dizer que se na sua casa moram uma gestante e uma criança de até 6 anos, haverá um acréscimo de R$ 200 no valor do Bolsa Família, desde que os critérios do programa sejam realmente seguidos, obviamente.

Além disso, caso você tenha descoberto a sua gestação recentemente, saiba que o seu nome será incluído na lista de beneficiárias dos R$ 50 a mais todos os meses a partir do momento em que você iniciar o seu pré-natal. Isso porque, ao iniciar o seu acompanhamento médico, a equipe de profissionais da saúde precisa atualizar o seu cadastro, esclarecendo que você está seguindo com o atendimento normalmente.

Já com relação às crianças e adolescentes, é importante que você sempre mantenha o cadastro no CadÚnico atualizado. Por meio dele, o Governo sabe quem são os integrantes da sua família, qual a idade e a situação de cada um. Consequentemente, terá subsídios para oferecer pagamentos extras de acordo com as suas necessidades específicas.

Como verificar os valores que serão pagos em julho?



Além de fazer o cálculo como mencionamos anteriormente, considerando a situação de cada integrante da sua família, também é possível consultar valores e outras informações importantes sobre o valor do Bolsa Família de julho diretamente no app. Para isso, você deve seguir o passo a passo abaixo:

Baixe o aplicativo do Bolsa Família e instale no seu celular; Em seguida, faça o login com os seus dados pessoais; Consulte as informações que você deseja ter acesso, como valores que serão recebidos, situação atual e a data em que acontecerá o pagamento do benefício.

Em poucos cliques você terá uma informação muito mais assertiva de quanto a sua família receberá neste mês. Além disso, se encontrar alguma irregularidade no valor, por exemplo, você acreditar que teria mais extra para receber, mas alguma informação está errada e acabou atrapalhando esse recebimento, você poderá procurar o CRAS com antecedência para entender o que aconteceu.