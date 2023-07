Veronika Rajek comemora o 4 de julho com roupas patrióticas de parar o coração para seus seguidores

Smodelo superior e Tom Brady No. 1 groupie,Veronika Rajek é um dos imigrantes mais queridos que vieram recentemente para os Estados Unidos. Ela deve muito de seu sucesso online ao país e está naturalmente inclinada a comemorar o Quatro de julho. Este ano, ela mimou todos os seus fãs com um conjunto de belas fotos onde ela veste as cores da bandeira americana e deixou a melhor impressão para eles. Sua roupa também ostentava botas com uma fita, shorts jeans e um top. Rajek também escreveu a seguinte legenda ao lado do conjunto de fotos que ela postou: “Declaro a dependência da nação e da bandeira dos Estados Unidos da América. Vamos comemorar o dia 4 de julho adequadamente.”

Veronika Rajek lança incrível ‘triplo’ em treino de basquete

Para este 4 de julho, há muitos modelos de fitness e personalidades da Internet que comemoram à sua maneira. Veronika Rajek fez um bom trabalho mantendo-se original sem correr muitos riscos. Embora seus fãs provavelmente gostassem de um pouco mais de risco em seu post. Ao lado de um chapéu, Rajek usava um sutiã com a bandeira americana estampada. Isso foi mais do que suficiente para as pessoas perceberem como ela era discreta. Quatro de julho celebração é comparada a outros modelos. De todas as fotos do set, é realmente difícil escolher uma porque todas são ótimas. Veronika Rajek percorreu um longo caminho, ela é apreciada pela esmagadora maioria dos americanos agora.

Veronika Rajek ascende à fama online

O único ato que colocou Veronika Rajek no mapa foi quando ela expressou abertamente seu amor e admiração por Tom Brady. Rumores sobre seu possível romance tomaram conta da internet por meses. No entanto, atualmente não há evidências de que Rajek tenha conhecido Tom Brady pessoalmente. Por enquanto, ela continua sendo uma das fãs mais famosas do lendário QB que gostaria de ter uma chance de conhecê-lo. Mas os rumores não param de surgir. E quanto mais rumores sobre isso continuam chegando, mais popularidade Veronika Rajek terá.