versão para celulares chega ao Brasil

Depois do lançamento de um aplicativo para o iOS, agora é a vez do ChatGPT no Android. A OpenAI, que desenvolveu a ferramenta, anunciou que agora existe uma versão disponível em aplicativo, para usuários do sistema operacional.

Portanto, se você quer saber como o aplicativo irá funcionar e onde conseguir o seu agora mesmo, continue por aqui. Deixamos um post completo com tudo o que já se sabe sobre o app e quais as melhores funções que ele apresenta.

Saiba que é o ChatGPT

O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que produz textos e interações de forma autônoma. Ou seja, ela consegue escrever e simular respostas humanas, de acordo com as informações que capta e armazena.

Funciona mais ou menos com a capacidade mental de uma criança de 9 anos, segundo os especialistas da área. Assim, de acordo com o que você solicita, pesquisa e insere na plataforma, ela é capaz de criar novas rotas de conteúdos.

Além disso, é possível criar textos, corrigir a grafia de mensagens e muitas outras funções interessantes e úteis. Por exemplo, o ChatGPT consegue criar histórias com base em uma pesquisa de palavras chave.

Assim, rapidamente a ferramenta se tornou uma febre mundial, disponível em vários países. Chegou ao Brasil em 2020, e também acabou se instalando de forma funcional, e hoje é utilizada em diferentes segmentos de tecnologia por aqui.

Como a ferramenta funciona

Explicando de forma básica, a inteligência artificial do ChatGPT no Android ou em outras versões funciona com base nas repetições. Assim, ela é capaz de criar padrões, de acordo com as informações que os próprios usuários trazem.

Dessa maneira, ela possui uma algoritmo com redes neurais, que criam um volume gigantesco de bancos de dados. Quando você utiliza um comando na ferramenta, ela cruza esses dados procurando por padrões.

Com isso, é capaz de responder qualquer tipo de comando ou pergunta que os usuários fazem enquanto a utilizam. Os especialistas apontam que ela é tão funcional, que pode ser relacionada à capacidade cognitiva de uma criança com 9 anos de idade.

Agora o ChatGPT no Android chega ao Brasil



Em junho, os celulares da Apple ganharam uma versão do ChatGPT em aplicativo, para instalar e usar nos aparelhos. Então, o sucesso e funcionalidade foram tão grandes, que a empresa começou a pensar em expandir os horizontes.

Dessa maneira, a OpenAI também criou uma versão da ferramenta de inteligência oficial para os usuários de Android. Hoje, ela já está disponível na loja de apps oficial do sistema operacional, para download.

Até o momento, ela conta com 4,8 nas avaliações da Play Store, com mais de 500 mil downloads em apenas dois dias de lançamento. Os usuários relatam que a ferramenta é prática, funcional e bem integrada.

Além disso, as experiências de usuários também trazem outros elogios ao aplicativo: excelente tempo de resposta, boa recepção e interface agradável, com boa usabilidade para dispositivos móveis.

Como baixar o ChatGPT no Android

Para começar a usar o aplicativo em seu aparelho, basta ir até o site da Play Store e fazer o download em seu dispositivo. Então, é preciso criar uma conta no app antes de começar a usar, com informações básicas de login, senha e endereço de e-mail.

Além disso, vale lembrar que com a novidade, vários outros sites estão disponibilizando apks (instaladores) do aplicativo para Android. Contudo, normalmente esses arquivos de fontes externas podem ter conteúdos maliciosos, que prejudicam seu aparelho.

Então, se for baixar o ChatGPT no Android, realize o download em fontes oficiais e confiáveis. Assim, você evita a exposição de seus dados, e mantém a integridade de seu celular, além de evitar golpes e roubo de informações.

Aprenda a usar o ChatGPT no Android

Depois de criar sua conta no aplicativo, é hora de começar a aproveitar as principais funções. O app conta com uma interface bem parecida com a do navegador, e muito intuitiva, apesar de existir apenas uma versão em inglês até o momento.

Então, você pode utilizar a barra de pesquisa para dar comandos ou fazer perguntas para a inteligência artificial. Além disso, é possível salvar seus principais resultados, usando o menu na barra lateral.

Ainda, se quiser copiar e colar seus textos para fora da plataforma, basta selecionar, como em qualquer outro aplicativo de mensagens. Apesar da interface estar em outro idioma, ela também funciona com perguntas em português.

Vale lembrar também, que é preciso “calibrar” a inteligência artificial para otimizar seu uso. Então, quanto mais você utiliza, mais ela é capaz de entender suas preferências e aplicar respostas mais personalizadas, ampliando seu banco de dados.

Outras perguntas importantes sobre o ChatGPT no Android

Ainda, aproveite para ler também outras perguntas importantes sobre o aplicativo e seu funcionamento. Separamos as principais e mais comuns, para te ajudar a conhecer as melhores funções que o app apresenta.

Qual é o melhor ChatGPT?

A resposta para essa pergunta pode variar, de acordo com o tipo de dispositivo e uso que você tem para a plataforma. Se precisar melhorar suas conversas, a versão mobile ajuda nos apps de comunicação. Para trabalhos mais longos, a versão desktop é mais adaptada.

Como acessar o ChatGPT grátis?

O ChatGPT é uma ferramenta gratuita, tanto na versão para aplicativo, quanto a do navegador. Contudo, existem algumas limitações de conteúdo nesse modelo de uso, sendo possível assinar a versão plus e ter todas as ferramentas liberadas.

Qual o site oficial do ChatGPT?

O site oficial do ChatGPT é o openai, onde é possível utilizar as ferramentas no navegador de seu computador. Portanto, muito cuidado na hora de acessar esse conteúdo, já que muitas páginas ilegais tentam utilizar o nome da IA para aplicar golpes nos usuários.

Por fim, se você quiser conhecer outras novidades sobre tecnologia e os principais aplicativos do momento, continue por aqui. Então, basta explorar outros posts para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo das inovações.