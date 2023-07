Verstappen cruza para a vitória novamente na Áustria, enquanto Perez se recupera para um pódio

Max Verstappen continuou sua carga solo em direção a um terceiro Fórmula Um Campeonato de Pilotos com um fim de semana perfeito na Áustria.

Já tendo conquistado a pole e vencido a corrida de sprint, tendo sido o mais rápido na disputa de sprint, ele então venceu a corrida no Red Bull Ring na frente de seus fãs enquanto também parava no final para fazer a volta mais rápida.

Para seu companheiro de equipe, Checo Pérez, foi uma unidade de recuperação de construção de confiança. Seu pesadelo nos limites da pista na qualificação fez com que ele largasse em P15, mas conseguiu subir ao pódio ao terminar em terceiro, atrás da Ferrari. Charles Leclerc.

Checo luta contra Sainz

Na volta 62 Perez conseguiu arrebatar o terceiro lugar de Carlos Sainz depois de uma batalha em que o espanhol revidou e ajudou Leclerc se afastar para não arriscar o segundo lugar, embora tenha reclamado pelo rádio sobre supostas intimidações do mexicano.

Verstappen experimentou sua corrida separadamente e se separou de todos muito rapidamente a partir da volta 35, quando recuperou o primeiro lugar e ficou 23 segundos à frente de Leclercquando foi chamado aos boxes para fazer a volta mais rápida.

“Foi um fim de semana difícil, mas nos recuperamos com a equipe, estratégia fantástica e ótimo ritmo”, disse Checo após terminar em terceiro em Spielberg.

Sainz terminou em quarto, seguido por Lando Norrisque foi eleito o ‘Motorista do Dia’, enquanto Fernando Alonso sexto colocado, à frente dos dois Mercedes de Lewis hamilton e George Russelcom Pierre Gasly e Passeio de Lança completando a zona de pontos.

No Mundial de Construtores, a Red Bull lidera com 377, mas a briga pelo segundo lugar continua, para já com a Mercedes com 178 pontos, mais seis que a Aston Martin, enquanto a Ferrari também está na luta com 158.