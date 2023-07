Verstappen faz 37ª pole e Checo Perez falha novamente

Silverstone estava comemorando o retorno de um pole position inglês, quando Lando Norris conseguiu a pole position para o GP da Inglaterra de domingo, mas Max Verstappen chegou para cortar a festa local pela raiz em Silverstone.

Apesar de um segundo setor tranquilo, ele conseguiu vencer o número ‘4’ da McLaren no setor final e conquistar sua 27ª pole da carreira.

É o quinto consecutivo, uma sequência que Lewis hamilton foi o último a conseguir na Rússia 2020. Agora os recordes caem do outro lado e o heptacampeão, apesar de uma boa sessão, teve de se contentar com o sétimo, fora de qualquer hipótese de vitória. Na F1, tudo gira em torno do carro e agora é a Red Bull que está voando.

Sainz sobe ao pódio

Carlos Sainz chegou a 12 milésimos de bater Charles Leclercnum circuito onde testou pela primeira vez um carro de F1 em 2014 e que costuma ser muito bom para ele.

Ele é o quinto no grid, com chances de subir ao pódio novamente, já que as duas McLarens podem sofrer algumas quedas de ritmo na corrida.

Ele ainda não tem vantagem sobre o monegasco, mas está cada vez mais próximo. Teremos que ver como a Ferrari administra o primeiro stint da corrida e se decide sacrificá-lo novamente.

A largada parece vital para seus interesses, se deixar o companheiro para trás antes da primeira curva.

Na Q1 já houve um gesto muito feio da Ferrari para fazer Sainz começar atrás Leclercque o espanhol então ultrapassou em pista, pois ficou sem tempo para uma última tentativa e teria sido eliminado.

Aston Martin continua a descer ladeira abaixo

Passeio de Lança é 12º no grid e Fernando Alonso 9º. Desde o Grande Prêmio da Espanha, e especialmente desde a Áustria, eles foram ultrapassados ​​por rivais de médio alcance que antes os observavam de longe.

A McLaren tem se destacado como sua grande rival neste tipo de cenário, a Ferrari sai na frente aos sábados e quase não consegue se segurar com a Mercedes.

“Parece que sofremos em curvas rápidas, como Barcelona, ​​Áustria ou aqui. E alguns dos padrões do ano passado estão se repetindo, já que a Williams foi muito boa aqui e para a McLaren foi a melhor pista. Faremos as contas em Abu Dhabi (o último do ano), porque senão vamos enlouquecer”, diz o piloto de Oviedo, mantendo a calma.

Top 10 do grid de largada, Grande Prêmio da Inglaterra 2023

1º M. Verstappen, Red Bull

2º L. Norris, McLaren

3º O. Piastri, McLaren

4º C. Leclerc, Ferrari

5º Carlos Sainz, Ferrari

6th G. Russell, Mercedes

7th L. Hamilton, Mercedes

8º A. Albon, Williams

9º Fernando Alonso, Aston Martin

10º P. Gasly, Alpine