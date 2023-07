Verstappen sela sétima vitória consecutiva na Hungria e escreve história para a Red Bull

Maxe Verstappen sela a sétima reta Fórmula 1 vitória na Hungria no domingo, com o holandês cruzando na frente do início ao fim.

Isso iguala o recorde de vitórias sucessivas a nível individual, mas também significou Red Bull venceu sua 12ª corrida consecutiva, superando a marca estabelecida por McLaren.

Lewis hamilton largou na primeira posição após selar a pole na classificação de sábado, mas o inglês não conseguiu segurá-la desde o início.

O britânico foi ultrapassado por Verstappene os dois McLarens em Lando Norris e Oscar Piastriprejudicando enormemente a esperança de Hamilton de terminar no pódio.

Muitos olhos estavam Checo Pérez também, dados seus recentes fracassos. O mexicano teve uma largada lenta, mas se recuperou bem para selar o pódio. A recuperação começou na oitava volta, quando ele ultrapassou Fernando Alonsoe aos poucos foi subindo na classificação para conquistar um bom resultado para si e para sua equipe.

Piastri sempre foi uma ameaça para o mexicano, mas a experiência prevaleceu e, por enquanto, ele pode ter um pouco de descanso em meio à imprensa negativa recente.

Norris estava entre os mais felizes do dia, selando o segundo lugar com uma boa corrida. Ele gritou “yeah baby” ao cruzar a linha de chegada, enquanto Piastri terminou em quinto.

Hamilton pressionou Perez até o final, mas não foi para o heptacampeão mundial, que terminou em quarto. É um final decente dada a temporada que ele teve, mas, depois de largar na pole, ele ficará desapontado.

Verstappen encantado

“Que foguete inacreditável aquele foi hoje. Foi tão agradável de pilotar. Inacreditável. Muito bem, pessoal”, disse Verstappen ao cruzar a linha.

“Todos podem estar muito orgulhosos dessa conquista. Obrigado.

“Isso é tão agradável de dirigir. Inacreditável. Eu estava realmente gostando do último stint