Verstappen vence GP da Bélgica Sprint e Hamilton estraga corrida de Checo

JJusto quando parecia que o sol estava brilhando por Sérgio Perez e ele almejava o pódio, tudo desabou e ele teve que desistir do Corrida Sprint do GP da Bélgica.

A chuva foi a principal protagonista da sessão, que teve de ser atrasada neste dia por mais de uma hora e começou atrás do Safety Car e com pesados ​​pneus de chuva (azuis).

Se o Fórmula 1 cronograma tinha previsto 15 voltas para a Sprint Race, a terceira da temporada de 2023, a realidade é que apenas cinco voltas foram realizadas na competição máxima.

O safety car foi retirado na volta 11 e, no seco, metade dos pilotos optou por ir aos boxes rapidamente e trocar os pneus.

Um dos maiores beneficiários foi Checo Pérezque subiu quatro posições e ficou para trás Pierre Gaslyenquanto Oscar Piastri assumiu a liderança por alguns momentos.

Enquanto os Red Bulls pressionavam seus adversários, o Safety Car voltou a aparecer, onde Fernando Alonso teve um amargo 43º aniversário quando foi para o cascalho e se aposentou.

No reinício da Sprint Race e com a diferença encurtada, Max Verstappen ultrapassou Piastri com facilidade e voltou a assumir a liderança.

No entanto, Perez começou a sofrer com os pneus, onde Lewis Hamilton começou a pressioná-lo, embora sua manobra fosse tão agressiva que acabou tocando o RB19, causando mais danos do que nos pneus, e acabou ganhando um 5 -segunda penalidade dos comissários por serem “culpados por causar uma colisão”.

A essa altura, o piloto mexicano reclamou da falta de aderência dos pneus traseiros, o que o fez rodar e cair para a 17ª posição, tanto que a Red Bull optou por mandá-lo aos boxes para retirar o carro.

Com cinco voltas na frente, Max Verstappen dominou sem maiores problemas, levando a bandeira quadriculada e mais de 6 segundos à frente de Oscar Piastri.

Enquanto isso, Pierre Gasly foi a maior surpresa do GP da Bélgica Sprint Race, segurando a pressão para terminar em terceiro, à frente das Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Enquanto Lewis Hamilton, com sua penalidade de 5 segundos pelo acidente com Sergio Perez, foi rebaixado para a sétima colocação, atrás Lando Norris mas à frente do companheiro de equipe da Mercedes, George Russell, que conquistou o ponto final.

Hora de Checo Perez virar a página e focar na corrida de amanhã, onde largará da primeira linha do GP da Bélgica ao lado de Charles Leclerc.

Classificação final do GP da Bélgica Sprint Race