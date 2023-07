Vestibular Misto Unifesp 2024: principais datas são divulgadas

A Universidade Federal do Estado de São Paulo (Unifesp) é uma instituição de ensino superior pública e federal mantida, que, ao lado da Universidade Federal de São Carlos e da Universidade Federal do ABC, compõem o conjunto das três universidades federais do estado.

Devido ao grande número de oportunidades oferecidas pela instituição, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos estudantes brasileiros.

Se você quer participar do Vestibular da Unifesp, então deve ficar atento: a universidade já divulgou as principais datas do Vestibular Misto 2024.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular Misto 2024 da Unifesp. Vamos conferir!

Vestibular Misto Unifesp 2024: como o processo seletivo funciona?

Como o próprio nome indica, o Vestibular Misto da Unifesp é composto por duas etapas diferentes: a avaliação das notas obtidas pelos candidatos na prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e pela realização de provas tradicionais.

Dessa forma, como parte da seleção depende das notas do ENEM, só poderão se inscrever no Vestibular Misto 2024 os candidatos que também se inscreveram para participar do ENEM 2023.

Após a realização das provas do ENEM 2023, sob responsabilidade do Inep, os candidatos farão as provas previstas pelo calendário da Unifesp.



Vestibular Misto Unifesp 2024: edital de abertura

O edital do Vestibular Misto 2024 da Unifesp ainda não foi publicado, mas a instituição já informou as principais datas do processo seletivo.

É importante ressaltar que o edital de abertura será publicado no dia 11 de outubro. No documento, os candidatos poderão consultar as regras e os procedimentos relativos ao processo seletivo, bem como o valor da taxa de inscrição e outras informações importantes.

Vestibular Misto Unifesp 2024: isenção da taxa de inscrição

Como mencionamos, a Unifesp já divulgou as principais datas relativas ao cronograma do Vestibular Misto 2024.

A primeira data que os estudantes devem ter em mente é a publicação do edital de isenção de taxa de inscrição. Este documento será publicado às 10h do dia 24 de julho.

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição para participar do Vestibular Misto 2024. Porém, o valor da taxa ainda não foi informado pela Unifesp.

Contudo, a Unifesp também irá oferecer aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Nesta edição do Vestibular Misto 2024, poderão pedir o benefício os candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). É provável também que a Unifesp ofereça a isenção para os candidatos que estudaram em escolas da rede pública de ensino.

Após a publicação do resultado dos pedidos de isenção, que irá acontecer no dia 11 de setembro, os participantes que não forem contemplados com o benefício deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 25 de novembro.

Vestibular Misto Unifesp 2024: período de inscrições

O período de inscrições ainda não começou, mas já foi divulgado: os candidatos poderão se inscrever entre os dias 16 e outubro e 24 de novembro. As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente de forma virtual por meio da página dedicada ao vestibular no site da Unifesp.

É importante ressaltar que, durante a inscrição, os candidatos deverão indicar o número de inscrição no ENEM 2023, uma vez que a nota obtida nesse exame será avaliada pela Unifesp como parte do processo seletivo.

Vestibular Misto Unifesp 2024: datas das provas

A Unifesp também já divulgou as datas das provas do Vestibular Misto 2024. Elas serão realizadas nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024.

No primeiro dia, 11 de janeiro, os candidatos deverão fazer uma prova com 30 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de Língua Estrangeira. Eles também deverão escrever uma redação.

No segundo dia, por sua vez, os participantes deverão responder questões sobre Conhecimentos Específicos.