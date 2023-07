Vestibular Unificado de Medicina 2024/1 está com inscrições abertas

O Vestibular Unificado de Medicina é uma iniciativa conjunta da Universidade Anhembi Morumbi e da Universidade São Judas Tadeu para os interessados em ingressar no curso de graduação em Medicina oferecido pelas duas instituições mencionadas.

O processo seletivo está com as inscrições abertas. Dessa maneira, essa é a sua chance de se inscrever e conquistar a tão sonhada vaga no curso de Medicina.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular Unificado de Medicina 2024/1. Confira!

Vestibular Unificado de Medicina 2024/1: oferta de vagas

Através do Vestibular Unificado de Medicina 2024/1, serão oferecidas vagas para o curso de Medicina. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

329 vagas destinada à Universidade Anhembi Morumbi, sendo 72 vagas para a unidade de Piracicaba, 101 para São José dos Campos e 156 para São Paulo;

36 vagas para a Universidade São Judas Tadeu.

Vestibular Unificado de Medicina 2024/1: inscrições já estão abertas

Conforme as informações presentes no site da Vunesp, responsável pelo processo seletivo, as inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina 2024/1 já estão abertas.

Os candidatos interessados poderão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do Vestibular. As inscrições serão recebidas até o dia 14 de setembro.

No momento da inscrição, os participantes deverão indicar uma instituição e campus de 1ª opção e poderão também indicar o outra instituição e campus como 2ª e 3ª opção. Além disso, os estudantes deverão escolher uma cidade para realização da prova. As opções são: Piracicaba, Santos, São Paulo e São José dos Campos, no estado de São Paulo.

Vestibular Unificado de Medicina 2024/1: taxa de inscrição

Para participar do processo seletivo, todos os estudantes deverão efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição via boleto bancário ou cartão de crédito. Porém, o valor a se pago irá data do pagamento:



Para pagamentos entre 17 de julho e 07 de agosto: R$ 320,00 ;

Para pagamentos entre 08 de agosto e 25 de agosto: R$ 360,00 ;

Para pagamentos entre 26 de agosto e 14 de setembro: R$ 400,00.

Vestibular Unificado de Medicina 2024/1: funcionamento do processo seletivo

O Vestibular Unificado de Medicina será dividido em duas etapas.

A primeira etapa é opcional e não é eliminatória. A finalidade desta etapa é priorizar candidatos que demonstrem afinidade com os valores da instituição e com a metodologia usada. Os participantes irão realizar 3 atividades diferentes de forma online:

Atividade I: Conhecimento do curso;

Atividade II: Você e a Medicina;

Atividade III: Inspirali Day.

A etapa 2, por sua vez, é eliminatória e obrigatória. Ela irá consistir em uma prova presencial aplicada no dia 08 de outubro, das 13h às 18h.

A prova será dividida em duas partes, sendo uma composta por questões discursivas e outra por questões de múltipla escolha (objetivas) sobre temas estudados ao longo do ensino médio. Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação em língua portuguesa a partir do tema proposto pela banca examinadora.

As provas serão aplicadas nas cidades de Piracicaba, Santos, São Paulo e São José dos Campos. Os candidatos poderão acessar os próprios locais de prova no site da Vunesp a partir do dia 29 de setembro.

Além disso, conforme o edital do processo seletivo, o candidato que fez a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, em 2021 ou 2022 poderá aproveitar o desempenho para compor uma parcela da segunda parte da prova do Vestibular Unificado.

Vestibular Unificado de Medicina 2024/1: divulgação do gabarito e resultado

O gabarito da prova da Etapa 2 do Vestibular Unificado de Medicina 2024/1 será divulgado no dia 09 de outubro, de forma online. O resultado preliminar das notas obtidas nas questões discursivas da Etapa 2, por sua vez, serão divulgados no dia 11 de outubro.

Por fim, o resultado final do Vestibular Unificado 2024/1 será divulgado no dia 06 de novembro, a partir das 18h.

Ficou com alguma dúvida? Mais informações podem ser encontradas no edital do processo seletivo.