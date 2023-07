Victor Wembanyama diz que Britney Spears o ‘agarrou’ antes do incidente de segurança

Reproduzir conteúdo de vídeo



Nate Ryan / KENS5

Victor Wembanyama diz Britney Spears não apenas deu um tapinha no ombro dele antes de um segurança colocar a mão nela na noite de quarta-feira … a estrela da NBA diz que “me agarrou por trás” – provocando a cena intensa.

A melhor escolha do San Antonio Spurs explicou seu lado da situação para Kens 5 repórter Nate Ryan logo após um treino na tarde de quinta-feira … dizendo que tudo aconteceu enquanto ele entrava no restaurante Catch no ARIA Hotel em Las Vegas.

Wembanyama – a perspectiva de basquete mais elogiada desde Lebron James — disse que tinha muita gente no corredor perto da lanchonete chamando por ele… mas foi instruído a não parar para não criar uma cena caótica.

Uma mulher, porém, continuou perguntando por ele… antes de correr até ele e abraçá-lo.

Mais tarde, ele soube que essa pessoa era Spears.

“Não vi o que aconteceu porque estava andando reto e nos disseram: ‘Não pare'”, disse Wembanyama. “Mas aquela pessoa me agarrou por trás – não no meu ombro, ela me agarrou por trás – então eu sei que o segurança a empurrou.”

“Eu não sei com quanta força, porém. Mas a segurança a empurrou. Eu não parei para olhar para poder entrar e aproveitar o bom jantar.”

Momentos atrás,#Spurs o novato Victor Wembanyama aborda o incidente ontem à noite com Britney Spears em Las Vegas: pic.twitter.com/T33s7R4yUl — Nate Ryan (@nateryansports) 6 de julho de 2023

Wembanyama disse que não sabia que a mulher era Spears até “algumas horas depois”, porque nunca viu o rosto dela.

“No começo eu pensei, ‘Não, você está brincando'”, disse ele. “Mas, sim, acontece que foi Britney Spears.”

marido de Spears, Sam Asgharitambém abordou seu lado do incidente em um par de postagens no Instagram na tarde de quinta-feira … repreendendo o segurança de Wembanyama por ter agredido o cantor durante o incidente.

“O comportamento violento de um guarda de segurança fora de controle não deve prejudicar a realização de um grande jovem em ascensão @wemby”, disse ele. “A culpa deveria recair sobre o covarde que fez isso, as pessoas que o contrataram sem o devido exame e uma cultura sistêmica de desrespeito pelas mulheres no esporte e no entretenimento”.

Sam continuou dizendo que acreditava que Spears foi “atacada fisicamente” e exigiu que as mudanças “viessem de cima”.