Victor Wembanyama é questionado se vai se desculpar com Britney Spears

Victor Wembanyama foi questionado à queima-roupa neste fim de semana se ele tem planos de se desculpar com Britney Spears depois que um de seus guarda-costas a golpeou – e sua resposta é reveladora.

O jovem fenômeno do basquete estava circulando em Las Vegas no sábado para a NBA Con, e parece que Wemby parou em uma academia local para dizer o que está acontecendo com alguns jovens torcedores / fãs adoradores … que estavam absolutamente assediando o cara em sua saída de lá.