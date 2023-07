Victor Wembanyama revela como deseja que seja seu relacionamento com Gregg Popovich no Spurs

Victor Wembanyama está em uma posição privilegiada, não apenas jogando por uma das organizações de maior prestígio da NBA, mas também tendo a oportunidade de aprender com o lendário técnico Gregg Popovich do incentivo de São Antônio.

É uma combinação ideal, com o jovem prodígio amplamente considerado como um talento único em uma geração e agora ele será orientado por um dos treinadores mais talentosos e respeitados do esporte.

A catastrófica sessão de chutes de Wembanyama em sua ‘estreia’ com os Spurs

Questionado sobre o tipo de relacionamento que espera ter com o treinador, O animal deu uma resposta direta.

“Relação honesta, já tive treinadores que nem sempre me diziam a verdade e eu odiava isso” O animal observado.

“Estou confiante de que, quando tiver a chance de ser treinado pelo técnico Popovich, ele não mente para seus jogadores. Ele diz a verdade.

“Às vezes é duro, é difícil, mas é isso que eu quero.”

O animal Sabe disso Popovich é uma pessoa sensata que fala o que pensa sem hesitação.

Não obstante O animala reputação de Popovich não fará nenhuma exceção.

Wembanyama se prepara para sua estreia na NBA Summer League

O francês está ansioso sua estreia com o Spurs na NBA Summer Leaguesabendo que Coach Pop estará observando de perto seu desempenho na quadra de basquete.

Enquanto isso, o mundo do basquete também estará atento para ver o desempenho do talentoso jogador sob o olhar atento de um dos maiores treinadores do esporte.