Victora Beckham deve se juntar às Spice Girls para a reunião do 30º aniversário

TAs Spice Girls estão prontas para se reunir para um show de aniversário de 30 anos, com Victoria Beckham programado para se juntar a eles.

O supergrupo está em negociações há vários meses sobre uma vaga no palco Glastonbury’s Pyramid.

Junto com um programa, também há planos para um documentário único, que tanto a Netflix quanto a Apple TV estão ansiosas para adquirir.

Victoria Beckham também no mix

Enquanto Emma Bunton, Geri Horner, Mel Brown e Mel Chisholm concordaram provisoriamente com as datas da turnê em 2024, parece que vitoria também está pronto para se juntar a eles.

“Nos últimos anos, as Spice Girls ainda operam no dia-a-dia como um grupo de quatro, mas, pela primeira vez em muito tempo, vitoria agora está participando e feliz por celebrar um marco de 30 anos de poder feminino”, disse uma fonte ao The Sun.

“Suas agendas são muito maníacas, então colocá-los todos em uma sala a qualquer momento é difícil. Mas nos últimos seis meses houve mais contato como cinco do que em qualquer momento desde as Olimpíadas de 2012.

“vitoria fará 50 anos no ano que vem, e as meninas que completam 30 parecem dois aniversários bons demais para perder.

“Não haverá música nova, e vitoria é inflexível que ela não quer se apresentar ao vivo, a menos que seja uma oportunidade incrivelmente emocionante.

“O grupo está em negociações para ser a atração principal do Glastonbury e isso ficaria com vitoriaestética ‘legal’ de. E, certamente, marido Davi e seus quatro filhos iriam adorar.”

Spice Girls se reuniram no ano passado

A notícia chega depois dos quatro integrantes, menos vitoriareunidos para Voltaraniversário de 50 anos no ano passado.

Mel C também apresentou um show solo em Glastonbury este ano.

Todas as Spice Girls gostariam de interpretar Glasto, essa é a verdade”, disse ela.

“Como eu disse ao público, tocando algumas músicas das Spice Girls, ‘Um pouco de aquecimento para o próximo ano?'”