Victoria Beckham canta novamente no karaokê das Spice Girls, apesar de se recusar a fazer turnê

Victoria Beckham está mais uma vez cantando músicas das Spice Girls, mas em um palco minúsculo em comparação com o que ela fez com seus colegas de banda … e o momento disso é interessante.

O agora ex-Posh Spice postou um vídeo no domingo, onde ela está cantando ‘Say You’ll Be There’ durante uma noite com seu marido, David Beckham . Claro, isso é em um ambiente de karaokê … então não é realmente uma performance polida de forma alguma. É público embora.

Ainda assim, apesar de seus melhores esforços para recrutá-la… Victoria, repetidamente, disse que está muito ocupada com outros empreendimentos e simplesmente não pode se comprometer a subir no palco novamente com as outras Spice Girls. É realmente uma pena – porque os fãs obstinados querem vê-los oficialmente reunidos há anos … e o grupo simplesmente não é o mesmo sem os 5 membros juntos.