Victoria Beckham filmada cantando sucessos das Spice Girls enquanto rumores de turnê de reunião giram

Victoria Beckham adicionou mais fogo aos rumores de uma reunião das Spice Girl depois que ela foi flagrada cantando um dos sucessos da banda durante uma noite de karaokê.

Posh Spice foi acompanhada pelo marido David Beckham enquanto os dois se divertiam durante uma noite em Miami.

“Aquecendo os vocais em Miami! Mais por vir”, ela legendou um vídeo postado no TikTok.

No vídeo, vitoria é vista cantando o hit das Spice Girls ‘Say You’ll Be There’ enquanto David dança ao lado dela.

A apresentação foi calorosamente recebida pelos presentes, que torceram pela ex-estrela pop.

Victoria Beckham canta música das Spice Girls no karaokê, enquanto David dançaTK @victoriabeckham

Posh fala sobre reunião das Spice Girls

O vídeo de Victoria apenas adicionará os rumores de que ela pode se reunir com as Spice Girls em turnê.

“Minha teoria é que, se eu disser o suficiente, isso acontecerá. Mas, na verdade, estamos planejando divulgar uma declaração”, disse. Melanie Brownconhecido como Tempero Assustadordisse ao The Sun em maio sobre a possibilidade das cinco garotas se reunirem no palco pela primeira vez em 11 anos.

“O que é isso, não posso dizer agora porque estamos terminando de aperfeiçoar o que faremos juntos, todos nós cinco, mas será algo que os fãs realmente vão adorar”.

O Conta do Instagram das Spice Girls acrescentou à especulação repostando o vídeo que Victoria postou.

“Uma vez Spice Girl sempre uma Spice girl”, compartilhou a página.

Isso vem depois de anos de vitoria esmagando uma reunião ao longo dos anos, com o grupo saindo em turnê sem ela em 2019.

“Eu não vou me juntar às minhas garotas no palco novamente, mas estar no Spice Girls foi uma parte extremamente importante da minha vida e desejo a eles muito amor e diversão quando voltarem à turnê no ano que vem”, vitoria compartilhado nas redes sociais.