Victoria e David Beckham fazem festa Prada para o aniversário de 12 anos de Harper em Londres

Dávido e Victoria Beckham têm muito amor por seus Harper de 12 anos que agora está a caminho da adolescência e eles comemoraram com uma festa de aniversário com tema Prada.

Harper completa 12 anos na segunda-feira, 10 de julho, mas comemorou no Prada Caff a la mode de Londres. O café temático da Prada é bastante elegante e as pessoas com um senso de moda aguçado aproveitam o melhor e mais estiloso evento.

Harper Beckham completa 12 anos nesta segunda-feira

Como esperado, Victoria Beckham escreveu em seu post no Instagram “Harper Seven tem 12 anos!! (quase) festa @Prada para Harper SevenCHIC!!”, ao mesmo tempo em que acrescentou David e seus filhos Romeo e Cruz Beckham, que também compareceram à comemoração.

A primeira foto do carretel mostra Mama Victoria com sua filha em frente a um grande letreiro da Prada que pode ser visto da maior parte do café pintado de menta. Victoria estava usando um vestido preto perfeitamente ajustado enquanto Harper usava um vestido elegante de seda roxa.

A próxima foto mostra David Beckham com sua filha bebê e ambos tinham olhares e sorrisos de que estavam se divertindo muito, como um comentarista no Instagram acrescentou “Adorável ver uma jovem bem vestida e sem maquiagem. Ela é um crédito para vocês dois“.

Victoria Beckham e David Beckham fizeram Harper se sentir muito especial

Victoria também tirou uma foto da aniversariante posando em frente ao popular Prada Caff junto com outra foto de Cruz usando óculos de sol com armação rosa e tons coloridos.

Davi também compartilhou um pouco de amor em sua própria conta no Instagram e citou o conjunto de fotos “@harrods Início das comemorações do aniversário HarperSeven @prada, minha aniversariante“Ele legendou a foto dele com Harper.