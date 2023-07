Vida difícil de Sylvester Stallone: ​​foi eleito o ‘estudante com maior probabilidade de acabar na cadeira elétrica’

He pode ter se tornado uma das estrelas de cinema de ação de maior sucesso de sua geração, mas o caminho para o sucesso não foi fácil para Sylvester Stallone.

O ator sofreu uma complicação durante o parto que o deixou com uma leve queda no rosto e um pequeno problema de fala, o que o levou a sofrer bullying na escola.

Sylvester Stallone diz que está aberto a uma reunião de ‘Creed’, mas com uma ressalva

Ainda por cima, Stallone e seu irmão foram espancados por um pai abusivo, então os dois garantiram uma infância difícil, na qual também se mudaram muito para cidades diferentes. Stallone até passou parte de sua infância em um orfanato e internato.

Como um jovem aluno, Stallone deixou escapar algumas de suas frustrações na escola e até foi eleito pelos professores como “o aluno com maior probabilidade de acabar na cadeira elétrica”.

O início da carreira de ator de Sylvester Stallone

Como um jovem adulto, Stallone mudou-se para Nova York para tentar fazer sucesso na indústria do entretenimento, mas não houve avanço imediato.

Ele aparentemente passou um tempo dormindo em uma estação de ônibus e ganhando apenas um dólar e 12 centavos por hora limpando esterco de leão no Zoológico do Central Park.

Seguiu-se um papel em uma peça terrível, antes de sua descoberta acontecer ao fazer um teste para o Woody Allen filme chamado ‘Bananas’.

Embora ele tenha sido inicialmente esquecido porque não era considerado intimidador o suficiente, Stallone não desisti.

“Stallone e seu amigo johnnyoutro aspirante a ator, esfregou fuligem em seus rostos, passou vaselina nos cabelos e voltou, assustando Allen em dar-lhes peças”, escreveu Nick de Semlyen no novo livro ‘The Last Action Heroes: The Triumphs, Flops, and Feuds of Hollywood’s Kings of Carnage’.

Alguns outros papéis menores se seguiram, antes Stallone sucesso com seu papel principal em ‘Rochoso’ em 1976, que ele mesmo escreveu. O resto, como dizem, é história.