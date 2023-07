Vídeo arrepiante no Facebook expõe rachadura em montanha-russa e força fechamento imediato

Fúria 325 giga coaster, “a mais alta, mais rápida e mais longa da América do Norte”, localizada em Charlotte, Carolina do Norte, foi fechado imediatamente na última sexta-feira depois que uma rachadura no pilar de suporte foi exposta por um visitante do parque no Facebook. Felizmente, não houve feridos após o incidente.

O passeio apresenta uma queda de 81 graus e acelera até 95 mph

Jeremy Wagnerque visitou o parque neste fim de semana de 4 de julho, postou o vídeo em sua página no Facebook, onde a estrutura de suporte pode ser vista tremendo enquanto os pilotos passam correndo sem saber do perigo. Carowinds parque de diversões, onde o passeio está localizado, imediatamente fechou o passeio para inspeção para garantir a segurança do visitante após um chamada 911 foi colocado alertando os funcionários do parque sobre o perigo.

Fury 325, anunciado como da América do Norte mais alto, mais rápido e mais longo giga coaster no site da Carowinds, é uma montanha-russa de aço que abriu ao público em março de 2015 e é conhecido por suas características emocionantes. Atinge velocidades de até 95 mph, tem uma altura máxima de 325 pés e os pilotos experimentam uma adrenalina adicional com sua emocionante queda de 81 graus.

A Carowinds se comprometeu a garantir a segurança dos visitantes durante as inspeções.



A equipe de manutenção do parque está inspecionando diligentemente o passeio, e os reparos serão realizados antes da reabertura. O parque agradeceu a compreensão e paciência de seus visitantes, enfatizando que a segurança é sua alta prioridade.

A Carowinds fechou o Fury 325 depois que o pessoal do parque percebeu uma rachadura no topo de um pilar de suporte de aço. Carowinds porta-voz

Inspeções regulares são conduzidas para garantir que todos os passeios, incluindo Fúria 325estão funcionando adequadamente e mantêm a integridade estrutural antes de permitir que o passeio seja aberto.