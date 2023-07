Vídeo: Brandon Moreno acerta chute giratório, joelhada voadora e armlock durante luta profissional no México

O ex-campeão peso-mosca Brandon Moreno ainda se recupera de uma fratura na mão sofrida no UFC 290, mas isso não o impediu de se envolver em uma luta de wrestling profissional no México no sábado.

O evento – Lucha Libre AAA TripleMania XXXI – anunciou a aparição de Moreno muito antes de sua briga contra Alexandre Pantoja. Apesar de uma dura derrota na luta, ele ainda apareceu como parte de uma luta de duplas de oito homens, onde apoiou o Team Baja contra o Team Chilango.

Foi durante a luta que Moreno ficou cara a cara com um pro wrestling chamado Daga, que tomou a infeliz decisão de dar um tapa no ex-campeão do UFC no ringue.

Isso levou Moreno a desferir um chute giratório para trás, seguido de uma joelhada voadora que derrubou Daga no chão. A partir daí, Moreno garantiu uma chave de braço no chão antes que a jogada fosse interrompida por um dos companheiros de Daga.

Foi uma sequência alucinante, com a torcida dando total apoio a Moreno, que parecia estar se divertindo muito no ringue.

Claro, Moreno é apenas o mais recente lutador do UFC a passar para o wrestling profissional, incluindo o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC Cain Velasquez, que também apareceu nos eventos Lucha Libre AAA no passado.

Resta saber se isso servirá como o início de uma nova carreira após as lutas, mas Moreno certamente mostrou as habilidades pela primeira vez no wrestling profissional.