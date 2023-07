Vídeo: Competidor de Jiu-Jitsu perde a cabeça e joga powerbombs em adversário na mesa

Uma competição de jiu-jitsu deu uma guinada insana recentemente, quando um competidor decidiu recriar o powerbomb Quinton Jackson x Ricardo Arona.

Tudo estava indo bem durante a competição até que uma guarda alta segurada pelo último jogador aparentemente levou o jogador de cima a perder a cabeça. Em vez de tentar se livrar do aperto por meios convencionais, o melhor jogador conduziu os dois pelos tatames e jogou seu oponente contra uma mesa.

Os espectadores ficaram chocados com a bizarra reviravolta dos eventos. Ainda mais estranho, o jogador infrator e seu oponente pareciam caminhar casualmente de volta ao tatame como se nada tivesse acontecido. Mas o árbitro que supervisionava as coisas sinalizou um X com o braço, declarando o fim da partida.

Confira o vídeo abaixo, cortesia de @RyanAWagMMA. Embora não esteja claro o nome e o horário da competição de jiu-jitsu, as insígnias nos tatames indicam que foi uma competição da Jiu Jitsu World League (a organização realizou um evento no dia 1º de julho em Los Angeles). Um pedido de comentário para a organização não foi imediatamente retornado.