Vídeo da coletiva de imprensa do UFC 290

Na coletiva de imprensa do UFC 290, o presidente do UFC e vários lutadores do UFC, incluindo o campeão peso-pena Alexander Volkanovski e o campeão peso-mosca Brandon Moreno, responderão a perguntas da mídia na noite de quinta-feira em Las Vegas.

Além de Vokanovski e Moreno, Yair Rodriguez, Alexandre Pantoja, Robert Whittaker, Dricus Du Pelssis, Jalin Turner, Dan Hooker, Bo Nickal, Robbie Lawler e Niko Price também são esperados no evento.

A coletiva de imprensa do UFC 290 está prevista para começar às 18h ET.