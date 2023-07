Vídeo da pesagem do UFC Vegas 77

Na pesagem do UFC Vegas 77, todos os 26 lutadores do card de sábado em Las Vegas subirão na balança na sexta-feira. O MMA Fighting terá transmissão ao vivo das pesagens oficiais quando disponíveis, além dos destaques das pesagens, que podem ser conferidos abaixo.

Na luta principal, as ex-campeãs peso-galo do UFC Holly Holm e Mayra Bueno Silva não podem pesar mais de 136 libras, o máximo permitido para a luta fora do título do peso-galo.

Assista ao vivo aqui

A pesagem oficial do UFC Vegas 77 está prevista para começar às 12h ET.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 77.

Cartão principal (ESPN, ESPN+ às 22:00 ET)

Holly Holm (135,5) vs. Mayra Bueno Silva (136)

Jack Della Maddalena x Bassil Hafez

Ottman Azaitar (156) vs. Francisco Prado (156)

Albert Duraev (185) vs Jun Yong Park (186)

Norma Dumont (145,5) x Chelsea Chandler (145,5)

Nazim Sadykhov (156) vs. Terrance McKinney (156)

Preliminary Card (ESPN/ESPN+ às 19:00 ET)

Tucker Lutz (146) vs. Melsik Baghdasaryan (145,5)

Viktoriya Dudakova (116) vs. Istela Nunes (115,5)

Austin Lingo (145,5) vs. Melquizael Costa (146)

Evan Elder (156) vs. Genaro Valdez (156)

Tyson Nam vs. Azat Maksum (126)

Alex Munoz (155,5) contra Carl Deaton

Ashlee Evans-Smith (135,5) vs. Ailin Perez (135,5)