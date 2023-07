Vídeo de luta livre do UFC: assista à espetacular estreia de 19 segundos de Abus Magomedov antes do UFC Vegas 76

Abus Magomedov precisou de apenas 19 segundos para se destacar em sua estreia no UFC.

Peso médio de 32 anos lutando no Daguestão, Magomedov se apresentou ao público do UFC em setembro de 2022 com uma luta contra Dustin Stoltzfus na eliminatória do UFC Paris. Entrando na promoção com as credenciais de um veterano do KSW e ex-finalista do PFL, Magomedov chamou a atenção de Stoltzfus rapidamente, balançando-o com um chute frontal desagradável apenas 12 segundos após o início da luta. O fim a partir daí foi uma mera formalidade.

Sentindo o momento, Magomedov se lançou sobre Stoltzfus e descarregou uma enxurrada de ganchos e uppercuts para selar uma das estreias mais explosivas do UFC em algum tempo.

Assista ao replay do trabalho de Magomedov acima, cortesia do UFC.

Magomedov (25-4-1) enfrenta o 10º peso médio mundial do MMA Fighting, Sean Strickland (26-5), no sábado, na luta principal do UFC Vegas 76.

O UFC Vegas 76 acontece no UFC APEX e vai ao ar ao vivo na ESPN e ESPN+.