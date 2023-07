Vídeo do UFC 290: Alonzo Menifield marca finalização com guilhotina para acertar as contas com Jimmy Crute

Alonzo Menifield não deixou que os placares influenciassem no resultado desta vez.

Em uma revanche contra Jimmy Crute, Menifield habilmente usou seu grappling defensivo para armar uma guilhotina e forçar Crute a bater no segundo round da luta dos meio-pesados ​​no UFC 290, em Las Vegas, no sábado. Os dois lutaram anteriormente no UFC 284, mas a luta terminou em um empate majoritário insatisfatório devido a Menifield ter sido penalizado por agarrar a cerca.

Veja a finalização de Menifield abaixo.

Depois, um Crute visivelmente desapontado caiu de joelhos no meio do octógono e baixou as luvas em um aparente sinal de aposentadoria. No entanto, Crute não foi entrevistado após a luta e não está claro se ele realmente planeja parar de competir. Crute, 27, está em uma sequência de três lutas sem vencer e não levanta a mão desde outubro de 2020. Ele também perdeu uma quantidade significativa de tempo devido a uma lesão.

Menifield foi o lutador mais afiado no sábado, ao derrotar Crute até ver a abertura para o estrangulamento final da luta. O tempo oficial da paralisação foi 1:55 da segunda rodada.

Já são quatro jogos consecutivos sem perder para Menifield, que também venceu recentemente por nocaute Misha Cirkunov e Askar Mozharov. Seu recorde no UFC melhora para 7-3-1.