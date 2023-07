Vídeo do UFC 291: Derrick Lewis comemora nocaute de 33 segundos tirando o short e jogando o copo na multidão

Derrick Lewis estava comemorando após um impressionante nocaute de 33 segundos sobre Marcos Rogério de Lima no UFC 291.

“The Black Beast”, que ultrapassou Matt Brown como o líder de nocaute de todos os tempos na história do UFC (14) com sua vitória, saiu dos portões com uma joelhada voadora de cair o queixo que atingiu De Lima e o mandou para a lona. O brasileiro nunca mais se levantou.

Lewis seguiu seu oponente até o chão, onde começou a chover socos em uma sucessão de tiros rápidos e nunca permitiu que Lima respirasse um segundo. A punição continuou até que de Lima estava apenas encobrindo sem sinais de tentativa de fuga, o que obrigou o árbitro a interromper a ação com Lewis garantindo a vitória no primeiro round.

Depois disso, Lewis imediatamente tirou o short enquanto pulava em cima da gaiola e, em seguida, lançou sua taça atlética e luvas para a multidão para garantir que os fiéis de Utah saíssem com algumas lembranças personalizadas.

No que diz respeito à vitória, Lewis admitiu que seu treinador o treinou naquele joelho voador por vários anos, mas ele quase perdeu a esperança de que aterrissasse até sábado à noite.

“Claro que não, eu só disse que vou jogar alguns touros*** e ver se acerta”, disse Lewis sobre o nocaute. “Demora muito. Faz dois anos que estou querendo bater na porra. Eu finalmente bati em alguém. Estou mais feliz que um filho da puta.”

A vitória interrompeu uma derrapagem de três lutas para Lewis e depois ele revelou que na verdade era a última luta em seu atual contrato com o UFC, embora ele espere que a promoção o traga de volta.

“Veremos [what’s next]”, disse Lewis. “Eu sou um agente livre agora. Espero conseguir outro contrato com o UFC”.