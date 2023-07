Vídeo do UFC 291: Gabriel Bonfim faz um trabalho rápido sobre Trevin Giles com uma guilhotina feia em apenas 73 segundos

Gabriel Bonfim continuou seu reinado de terror com uma taxa de finalização perfeita em sua carreira depois de fazer um trabalho rápido sobre Trevin Giles nas preliminares do UFC 291.

O candidato brasileiro, que detém um recorde perfeito de 15-0, precisou apenas de uma única queda e uma tentativa malfadada de Giles para se levantar novamente para arrebatar uma guilhotina desagradável no início da rodada. Assim que a finalização foi travada, Bonfim caiu de costas, apertou mais e Giles não teve escolha a não ser bater com o final chegando a apenas 1:13 do primeiro round.

Bonfim agora venceu lutas consecutivas no UFC, ao mesmo tempo em que derrotou seus dois oponentes por finalização no primeiro round, gastando menos de três minutos no octógono.

“Eu estava esperando por isso”, disse Bonfim após sua última vitória. “Tenho trabalhado todos os dias para ser o campeão desta categoria e serei o campeão desta categoria. Eu peguei ele, não tinha como ele sair. O pescoço, eu pego qualquer um. Estou aqui para pedir um cara ranqueado. Neil Magny, estou pronto para você.

Antes de sua chamada, Bonfim teve uma largada rápida imediatamente ao sair do canto lançando golpes em Giles, que tentava revidar com ele enquanto procurava diminuir a distância para diminuir o ritmo.

Com a trocação acertada, Bonfim acabou decidindo buscar o body lock, que lhe permitiu pegar Giles e jogá-lo no chão. Em pouco tempo, Bonfim estava avançando em sua posição, mas deu a Giles espaço suficiente para que ele tentasse se levantar.

Isso deu a Bonfim a abertura que ele precisava para agarrar sua patenteada finalização guilhotina e não havia escapatória para Giles.

Com base em suas duas primeiras lutas na promoção, Bonfim já parece um futuro candidato aos meio-médios e, obviamente, ele está mirando nesse nível de competição com a esperança de atrair Magny para um confronto após sua vitória no UFC 291.