Vídeo do UFC Londres: Joel Alvarez finaliza Marc Diakiese após polêmica falta perdida

Joel Alvarez voltou à coluna de vitórias de forma um tanto polêmica no UFC Londres.

O peso leve espanhol enfrentou Marc Diakiese no The O2 Arena no sábado e se envolveu em uma divertida luta de ida e volta por quase 10 minutos. Mas então Alvarez e Diakiese se enfrentaram com um minuto restante no relógio na segunda estrofe. “Bonecrusher” imediatamente protestou, mas o árbitro Dan Movahedi não viu problema, dizendo aos dois lutadores para continuar lutando. Alvarez aproveitou a situação e atacou Diakiese nos pés antes de ir para o chão e travar um apertado estrangulamento de D’arce para forçar o tapinha.

Assista a sequência final abaixo.

Alvarez (20-3) está agora 5-2 sob a bandeira do UFC com uma taxa de finalização de 100 por cento dentro do octógono, uma sequência que inclui vitórias no primeiro round sobre Joe Duffy e Thiago Moises.

Diakiese (16-7) sofreu seu primeiro revés em solo inglês como lutador de MMA, conseguindo uma sequência perfeita de 12 lutas desde sua estreia profissional em 2013. Diakiese agora detém um recorde de 7-7 no UFC.