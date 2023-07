Vídeo do UFC Londres: Julija Stoliarenko acerta rapidamente Molly McCann com uma chave de braço dolorosa

A torcida do sábado do UFC Londres certamente não estava tão barulhenta como costuma ser, mas a energia foi eliminada da arena graças a Julija Stoliarenko.

No evento co-principal na O2 Arena, Stoliarenko lutou contra a favorita do público Molly McCann – e menos de dois minutos após o início da luta, Stoliarenko finalizou “Meatball” com um armlock incrivelmente desagradável e doloroso para obter a maior vitória de sua carreira no UFC.

Confira o vídeo do acabamento impressionante abaixo.

Stoliarenko conseguiu uma queda com bastante facilidade e acabou por cima em uma posição dominante, indo para trás. McCann foi capaz de lutar e encontrar seu caminho por cima – mas apenas brevemente, quando Stoliarenko fez a transição para um armlock lindamente para obter a vitória por finalização e silenciar a multidão de Londres.

Enquanto McCann batia, o árbitro hesitou em intervir e interromper a luta, o que pareceu piorar muito as coisas para McCann, já que ela estava visivelmente com dores deitada na tela.

Stoliarenko já finalizou duas de suas três adversárias mais recentes com uma chave de braço no primeiro round, em sua estreia promocional bem-sucedida na categoria peso mosca. McCann foi aproveitado em lutas consecutivas.