Vídeo do UFC Londres: Paul Craig nocauteia André Muniz e estreia no peso-médio

A estreia de Paul Craig até 185 libras contou com um pouco de tudo, mas o mais importante, uma vitória por paralisação sobre um adversário perigoso.

Craig enfrentou Andre Muniz no card principal dos médios do UFC Londres, no sábado, na O2 Arena. Depois de um início lento para a luta, as coisas melhoraram no segundo round, e depois que ele levou uma cabeçada brutal de Muniz, Craig foi capaz de recuperar o ímpeto e eventualmente brutalizar Muniz com cotoveladas no chão para uma vitória por nocaute técnico no segundo round.

Assista ao final vicioso de “Bearjew” no vídeo abaixo.

Depois de um olhar intenso durante as apresentações dos lutadores, a ação começou com kickboxing à distância durante os primeiros dois minutos, onde Muniz conseguiu vencer algumas trocas. Craig acertou um chute corporal ocasional, mas houve muitos golpes e erros, ou bloqueios ao longo da primeira estrofe. Por fim, Muniz pegou um chute e fez uma queda faltando menos de um minuto para o fim do primeiro round.

Depois de um round inicial surpreendentemente abaixo do esperado, Craig avançou em direção a Muniz e garantiu uma queda, o que levou Muniz a formar um triângulo que parecia apertado.

Craig conseguiu escapar desse perigo, mas Muniz acabou por cima, onde acertou a cabeçada mais flagrante que você já viu. O árbitro pelo menos interrompeu a ação para mudar de posição, mas não tirou ponto. Mas isso não pareceu deter Craig, que derrubou, montou e acertou uma enxurrada de cotoveladas para finalizar.

Foi a nona vitória de Craig no octógono em suas 16 lutas promocionais. Muniz já foi parado em duas seguidas após vencer suas cinco primeiras no UFC.