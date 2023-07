Vídeo do UFC Vegas 76: Rinat Fakhretdinov estraga o retorno de Kevin Lee e o adormece com uma guilhotina desagradável em apenas 55 segundos

Rinat Fakhretdinov encerrou o retorno de Kevin Lee ao UFC de maneira impressionante, eliminando o ex-desafiante ao título interino em apenas 55 segundos.

As coisas foram de mal a pior para Lee em seu retorno ao UFC Vegas 76, já que ele foi marcado nos pés cedo e muitas vezes por Fakhretdinov, que parecia mais do que confortável jogando as mãos durante as trocas. Com Lee recuando em direção à gaiola, Fakhretdinov desarrolhou um overhand de direita perfeitamente cronometrado que acertou o queixo e mandou o nativo de Detroit para a lona.

Fakhretdinov imediatamente aproveitou a abertura com uma guilhotina, mas por causa da posição com a cabeça de Lee voltada para o chão, era difícil dizer se ele estava tentando segurar ou potencialmente tentando se livrar da finalização. O árbitro Herb Dean finalmente percebeu que Lee não estava mais se movendo, então ele correu para interromper a disputa e Fakhretdinov imediatamente começou sua comemoração.

A paralisação no primeiro round levou Fakhretdinov a 3 a 0 no UFC, com sua finalização em Lee servindo como sua primeira finalização no octógono.

“Você tem que se lembrar, nós somos a nova geração”, disse Fakhretdinov depois. “Não tenho nada além de respeito por Kevin Lee. Ele é um grande lutador.

“Quem foi lá e disse que eu tinha brigas chatas? O que você tem a dizer agora? Eu posso socar, eu posso lutar. Se eu tiver que nocautear alguém, é o que farei.”

Foi uma exibição ultra impressionante para Fakhretdinov contra seu oponente de maior perfil até o momento, e certamente parece que ele está pronto para um passo à frente na competição na divisão dos meio-médios do UFC.

Quanto a Lee, este é compreensivelmente um final decepcionante para seu retorno ao UFC depois de ser dispensado da promoção em 2021.