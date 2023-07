Vídeo do UFC Vegas 77: Istela Nunes sofre uma terrível luxação do cotovelo em derrota em 34 segundos

Istela Nunes teve uma noite de sábado tão ruim quanto você pode imaginar.

Na noite de sábado, Nunes enfrentou o candidato invicto Viktoriya Dudakova na parte preliminar do UFC Vegas 77, no que parecia ser uma divertida briga no peso-palha. Infelizmente, não foi o que aconteceu, pois apenas 34 segundos do primeiro round, Dudakova disparou para uma queda, e quando Nunes foi colocar um braço e lutar contra a queda, ela deslocou brutalmente o cotovelo, fazendo Nunes gritar. na dor. O árbitro Chris Tognoni imediatamente interveio e interrompeu a luta.

Confira o final horrível abaixo, cortesia de Spinning Backfist.

Infelizmente para Nunes, a lesão é sua quarta derrota consecutiva e deve deixá-la de fora por um longo período. Em contraste, Dudakova agora está com 7-0 em sua carreira profissional, e a russa de 24 anos finalmente garantiu sua primeira vitória no UFC, embora não da maneira que ela provavelmente queria.

Mais vídeos da cena capturaram as consequências dolorosas da lesão.