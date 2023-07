Vídeo do UFC Vegas 77: Norma Dumont vence, mas perde a finalização após Chelsea Chandler literalmente fugir dela

Norma Dumont poderia ter marcado uma finalização no primeiro round no UFC Vegas 77, mas ela irá para casa com uma decisão depois que Chelsea Chandler literalmente fugiu dela depois de levar um soco no início da luta.

O comentarista do UFC Daniel Cormier caiu na gargalhada quando Chandler se virou e correu pelo octógono depois de receber um forte soco de Dumont. O colega comentarista Dominick Cruz brincou: “se houvesse uma porta, [Chandler] teria saído de lá.”

Por mais estranho que fosse ver um lutador correr pelo octógono para evitar outro golpe, a estratégia de Chandler funcionou, porque Dumont não conseguiu acompanhar para causar mais dano. Infelizmente para Chandler, as coisas nunca melhoraram muito, pois ela continuou levando as piores trocas ao longo da luta, já que Dumont também a levou para o chão à vontade.

Quando a luta acabou, todos os três juízes marcaram 30-27 para Dumont, que conquistou sua terceira vitória consecutiva ao mover seu recorde geral para 6-1 em suas últimas sete lutas.

Dumont também acertou as contas com Chandler depois que os lutadores trocaram palavras nos bastidores após a pesagem do UFC Vegas 77, o que obrigou a segurança a intervir.

“Não faça isso com um brasileiro”, disse Dumont depois. “Caso contrário, as coisas vão acontecer.”

Dumont também abordou o futuro incerto para o peso pena feminino após a aposentadoria de Amanda Nunes, quando ela renunciou aos títulos no UFC 289. Até o presidente do UFC, Dana White, deu a entender que o tempo pode estar se esgotando na divisão feminina até 145 libras com Nunes se foi.

Dumont obviamente espera o contrário, já que ela colocou seu nome para competir pelo título dos penas na ausência de Nunes.

“A divisão não está vaga, estou aqui”, gritou Dumont. “Quero dizer ao UFC que estou aqui.”