Vídeo emocionante de Vanilla The Chimp arrecada US$ 50 mil para ‘Save the Chimps’

Para contextualizar, a Save the Chimps nos diz que eles receberam US$ 2.700 em doações na semana anterior a Vanilla se tornar viral… então o aumento realmente se destaca.

A Save the Chimps diz que parte dos US$ 48.600 vem de vendas de produtos, e cerca de US$ 10.000 foram doados por pessoas que estão adotando chimpanzés que vivem em seu santuário, que é um dos maiores do mundo.