Vídeo: erro do árbitro do Texas leva a uma paralisação prematura intrigante no evento principal do LFA 163

Outra luta no estado do Texas terminou em polêmica devido a um erro do árbitro.

Na luta principal do campeonato dos penas do evento LFA 163 de sexta-feira, que aconteceu no Bell County Expo Center em transmissão no UFC Fight Pass, Javier Garcia conquistou o cinturão vago com uma vitória por finalização no segundo round sobre Elijah Johns. A luta pode estar no livro dos recordes com esse resultado, mas o árbitro Joel Ojeda foi rápido no gatilho e parou a luta sem um toque real de Johns.

Imediatamente após a paralisação, Johns protestou e parecia totalmente coerente, mas era tarde demais. Os comentaristas também ficaram surpresos com a forma como a luta chegou ao fim.

O Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas já foi criticado por um erro de árbitro em 2023 devido à arbitragem em um show local. Em março, Edgar Chairez conquistou uma vitória por finalização no quarto round sobre Gianni Vazquez na luta principal do Fury FC, e o árbitro do Texas, Frank Colazzo, assistiu enquanto várias pessoas gritavam para ele que Vazquez estava inconsciente devido ao triângulo inicial, antes de fazer a transição para um terrível armlock que realmente acordou Vazquez para que ele pudesse bater alguns segundos depois.