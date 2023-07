Vídeo extraordinário: Jogador de futebol expulso por… Urinar a meio do jogo!

A jogador de futebol sendo expulso por urinar… Não, não é brincadeira. Aconteceu na Argentina. E, claro, o momento viralizou em questão de horas. Raramente vemos o que acontece na segunda divisão argentina, mas é claro que algo assim se espalhou pelo mundo.

Quem é o jogador de futebol que urinou no meio do jogo?

O fato aconteceu durante o jogo entre Argentino de Merlo e Mesmo se você tirarjogo que terminou empatado sem gols, mas que ficará marcado pelo fato de um jogador chamado Leonel Ovejero foi expulso após decidir tirar o calção e urinar no meio do jogo.

Eram os 80 minutos e a transmissão da TyC Sports mostrava um descompasso cão de guarda. Os comentaristas não entenderam por que ele recebeu um cartão vermelho direto. Então o repórter em campo disse incrédulo: Por urinar.

Todos na transmissão não acreditaram em seus ouvidos. cão de guardaque já jogou pelo Banfieldsaiu com cara de quem não aguentava a vergonha de saber que havia sido expulso por urinar no meio do jogo.

“O quarto árbitro informa que foi expulso por urinar em campo”, foi a frase que ouviu do repórter e que fez com que este jogo da segunda divisão da Argentina viralizasse por toda parte.

Vídeo de Lonel Ovejero sendo expulso por urinar