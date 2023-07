Vídeo: Israel Adesanya tem encontro engraçado com Jon Jones em Las Vegas

Depois de anos de conversa fiada um com o outro, parece que o campeão dos pesos pesados ​​do UFC Jon Jones e o campeão dos médios Israel Adesanya enterraram o machado – pelo menos por enquanto.

Na noite de quarta-feira, Adesanya postou pela primeira vez no novo aplicativo Threads da Meta, e com ele, uma boa surpresa com ele e Jones compartilhando um momento divertido juntos durante a Semana Internacional da Luta em Las Vegas.

Confira o vídeo abaixo.

APENAS EM Israel Adesanya encontra e relaxa com Jon Jones Izzy: “É tudo amor, querida.” Jones: “Abençoe isso, vamos embora.” Arquive isso em coisas que você nunca pensou que veria. #UFC pic.twitter.com/RANjfPxYLn — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) 6 de julho de 2023

“Que mundo, primeiro Alex [Pereira]agora esse filho da puta Jones ”, disse Adesanya.

“Abençoe este rei”, respondeu Jones no final do clipe.

Jones conquistou o título dos pesos pesados ​​em seu retorno ao octógono pela primeira vez em mais de três anos, quando finalizou Ciryl Gane no primeiro round da luta principal no UFC 285, em março. Adesanya recuperou seu título dos médios com um impressionante nocaute no segundo round sobre o rival de longa data Alex Pereira um mês depois no UFC 287.

Ambos devem defender seus títulos ainda este ano – Adesanya pretendia fazê-lo em setembro no UFC 293 em Sydney, enquanto o presidente do UFC, Dana White, provocou uma luta entre Jones e Stipe Miocic – mas nada foi anunciado oficialmente.