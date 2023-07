Vídeo: Kamaru Usman explode em comemoração desenfreada após Justin Gaethje nocautear Dustin Poirier no UFC 291

Dizer que Kamaru Usman ficou feliz em ver seu amigo e companheiro de equipe Justin Gaethje vencer Dustin Poirier por nocaute no UFC 291 pode ser o maior eufemismo do ano.

O ex-campeão dos meio-médios estava sentado do lado da jaula para o evento e ele explodiu em uma alegre comemoração depois que Gaethje acertou um flush com um chute na cabeça que mandou Poirier para a tela em apenas um minuto do segundo round.

Em um vídeo postado pelo UFC, Usman pula no ar e grita aos céus depois de assistir a vitória de Gaethje antes de se emocionar com o momento. Ele então se vira para comemorar com qualquer um e todos que estão perto dele.

Usman acabou entrando na jaula onde abraçou Gaethje, que vingou uma derrota anterior para Poirier ao mesmo tempo em que conquistou o título “BMF” com sua vitória na noite de sábado.

Claro, Usman contou que Gaethje tem um de seus principais parceiros de treinamento nos últimos anos, depois que ele mudou seus acampamentos para o Colorado após uma separação com seu ex-time na Flórida enquanto se preparava para uma partida contra Gilbert Burns.

Usman agora treina em tempo integral no Colorado ao lado de Gaethje, enquanto trabalha sob o olhar atento do técnico Trevor Wittman.