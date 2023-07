Vídeo: Lutador acerta golpe na virilha, comemora prematuramente, mas ainda vence na decisão do ONE Fight Night 12

Banma Duoji achou que conseguiu uma finalização feroz no ground and pound no ONE Fight Night 12, mas em vez disso ele quase demoliu o oponente Walter Gonçalves com um terrível chute na virilha.

A sequência bizarra se desenrolou na noite de sexta-feira com Duoji parado em cima de Gonçalves quando ele deu um soco que talvez estivesse mirando como um tiro no corpo. Onde quer que ele mirasse, ele acabava acertando na virilha de Gonçalves, e Gonçalves rolou com a dor imediata do golpe acertado.

Quando o árbitro Herb Dean interrompeu a ação, Duoji obviamente pensou que havia finalizado, porque deu um pulo e imediatamente comemorou. Ele chegou a pular nas cordas do ringue com as mãos erguidas.

Só alguns segundos depois foi feito o anúncio de que a ação foi interrompida por um tempo de lesão graças ao golpe baixo sofrido por Gonçalves.

Para seu crédito, Gonçalves finalmente se levantou e conseguiu continuar, mas Duoji ainda permaneceu no controle pelo restante da luta para garantir a vitória por decisão unânime.