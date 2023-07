Vídeo: Lutador perde combate antes mesmo da luta começar em cena bizarra

Quando você pensa que já viu todos os motivos para uma luta ser cancelada, algo novo aparece – exatamente o que aconteceu no início desta semana.

Na quinta-feira, no FFC 64 em Lima, Peru, o invicto prospecto peso-mosca Miguel Grijalva enfrentaria o veterano de 37 lutas Martin Mollinedo. No entanto, segundos antes do início da luta, Grijalva se machucou ao entrar na jaula e pulou para cima e para baixo como os lutadores costumam fazer para se soltar.

Confira o vídeo do momento bizarro abaixo.

Após o salto, Grijalva imediatamente começou a apresentar sinais de dor antes de cair no tatame, onde recebeu atendimento médico e foi socorrido para fora da jaula.

Um homem, que parecia ser o promotor, entrou na jaula para anunciar Mollinedo o vencedor da luta.

Foi um resultado infeliz para Grijalva, de 22 anos, que entrou na luta com um recorde profissional de 8-0 perfeito.