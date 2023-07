Vídeo mostra espancamento brutal no AMC Theatre sobre assentos, policiais procurando por suspeito

Reproduzir conteúdo de vídeo



Gabinete do Xerife de Broward

Policiais na Flórida estão em busca de um homem que foi flagrado espancando um homem de 63 anos… supostamente porque ele foi convidado a trocar de lugar.

O Gabinete do Xerife do Condado de Broward acaba de divulgar o vídeo do incidente brutal, que aconteceu no início deste mês em um cinema Pompano Beach AMC. Você vê o suspeito empurrar violentamente o idoso contra uma grade e, em seguida, desferir vários golpes em sua cabeça.

De acordo com os policiais, a vítima disse que comprou ingressos VIP, o que significa que escolheu assentos designados para sua esposa e para si – mas quando ele entrou, viu o suspeito e uma mulher em seus assentos e pediu que se mudassem.

Os policiais dizem que o suspeito rapidamente ficou com raiva e hostil, atingindo o rosto do homem – que é onde o vídeo começa.

O homem e a mulher em questão fugiram do teatro logo após o ataque, mas as câmeras de vigilância capturaram fotos bem nítidas de seus rostos no saguão.