Vídeo mostra mulher desaparecida de AL, Carlee Russell encosta antes de desaparecer

De acordo com AL.com a filmagem de vigilância – que foi apenas Publicados Sábado – foi gravado por uma empresa online que captura e arquiva imagens de tráfego ao vivo … e parece que eles pegaram o momento exato em que o jovem de 25 anos parou no acostamento da I-459 em Hoover, Alabama Quinta-feira à noite… quando ela foi dada como desaparecida pela família.

Diz-se que Russell também estava ao telefone com a namorada de seu irmão, que diz ter ouvido Carlee chamando a criança … perguntando se eles estavam bem. Em seguida, ela afirma ter ouvido Carlee gritar antes de o telefone cair, sendo ouvido apenas o som do trânsito depois.

A razão pela qual as pessoas acreditam nisso – além dos detalhes misteriosos do caso – tem a ver com uma luz amarela brilhante que pode ser vista nesta filmagem de vigilância … que começa a disparar para o sul no vídeo em alta velocidade, mas então escurece. Alguns acham que pode ser algum tipo de veículo ATV … e que os possíveis captores talvez o estivessem pilotando depois de sequestrar Carlee.