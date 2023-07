Vídeo: Norma Dumont chama Chelsea Chandler de ‘f****** mole’ em confronto nos bastidores da pesagem do UFC Vegas 77

Norma Dumont e Chelsea Chandler tiveram uma breve altercação verbal na pesagem do UFC Vegas 77 antes de serem separados.

Dumont postou um vídeo em seus stories do Instagram mostrando as consequências de sua ida à balança. Ela e Chandler podem ser vistos saindo do palco, e Chandler parece dizer algo que a desencadeia, levando ao confronto.

“Sua coragem acaba rápido”, disse Dumont, que enfrenta Chandler no peso-pena no card principal deste sábado, no UFC APEX. “Você fala demais, venha aqui e ponha esse olhar de p**** no seu rosto, foda-se mole.”

Dumont pode então ser visto avançando em direção a Chandler, que parece estar mostrando o dedo do meio para seu próximo oponente.

“Ah, eu também tenho dedos”, responde Dumont, que estende os dedos médios em resposta. “São 15 minutos amanhã.”

A segurança do UFC e as equipes de lutadores separaram os dois antes que a situação piorasse ainda mais. A cena toda foi postada pelo empresário de MMA Alex Davis, representante de Dumont.

“Não [disrespect] seu oponente”, escreveu Davis. “Isso sai pela culatra!”

Dumont vem para a luta com duas vitórias consecutivas, tendo mais recentemente derrotado Karol Rosa no UFC Vegas 71. Chandler, por sua vez, está em uma sequência de cinco vitórias consecutivas que inclui sua estreia no octógono, uma paralisação no primeiro round sobre Julija Stoliarenko no UFC Vegas 61.